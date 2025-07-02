День женской энергии: что стоит сделать 2 июля

В среду, 2 июля продолжается 7 лунный день, который сразу после полудня перейдет в 8. Луна находится в созвездии Весов, Солнце – Рака.

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Что принесет нам такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она пообещала сегодня достаточно спокойный день.

"Среда, 2 июля – это более мягкий, спокойный, это женский день", – так описала Исита Гая энергию этого дня.

Относительно рекомендаций на среду, она посоветовала позаботиться сегодня о себе. "Я бы рекомендовала вам в этот день пойти на массаж в спа, посвятить время каким-то процедурам для тела", – сказала астролог.

Вообще, по ее словам, двойка открывает в нас женские качества. И это нужно учесть, планируя день. "Вы можете провести время с женщинами, вы можете создать женский круг. Вы можете подарить подарок своей подруге. Вы можете навещать свою маму или бабушку, подарить ей подарок, потому что это день женской энергии, это день женственности. И в этот день, когда женщины объединяются, они открывают свою силу", – подытожила Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 2 июля для всех знаков зодиака – кто сегодня сможет преодолеть трудности.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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