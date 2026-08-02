День Воздушных Сил: кто героически обеспечивает защиту украинского неба

Воздушные атаки остаются одной из самых серьезных угроз для Украины. Поэтому защита воздушного пространства является одной из ключевых задач Сил обороны. За каждой сбитой ракетой или беспилотником, боевым вылетом и сигналом воздушной тревоги стоит ежедневная работа тысяч военнослужащих Воздушных сил ВСУ, которых в первое воскресенье августа в Украине чествуют по случаю профессионального праздника.

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С праздником защитников украинского неба поздравил президент Владимир Зеленский. По его словам, за годы войны Воздушные силы Украины стали значительно сильнее, получив современную боевую авиацию и эффективные системы ПВО. В то же время президент подчеркнул, что имеющихся систем пока недостаточно для полной защиты украинского неба от российских ракетных атак.

"Тысячи боевых вылетов, тысячи сбитых целей и, благодаря этому, тысячи спасенных жизней", — заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что украинский воздушный щит уже является одним из самых сильных в Европе, а его эффективность обеспечивают профессионализм и опыт военных, которые неоднократно перехватывали сложные воздушные цели даже в условиях нехватки отдельных видов оборудования.

Президент также поблагодарил всех, кто защищает украинское небо, и почтил память военных, погибших при выполнении боевых задач.

"Мы всегда будем чтить память всех наших людей, отдавших свою жизнь, защищая Украину", — отметил Владимир Зеленский.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины ежегодно отмечается в первое воскресенье августа. После начала полномасштабной войны эта дата приобрела особое значение, став не только профессиональным праздником, но и днем благодарности военнослужащим и памяти о погибших защитниках неба.

В состав Воздушных сил входят боевая авиация, зенитные ракетные войска, радиотехнические войска, подразделения связи и автоматизированного управления, инженерно-авиационные службы, а также подразделения обеспечения.

Они обнаруживают воздушные цели, координируют оборону, обеспечивают работу техники и вооружения, поддерживают связь, логистику и бесперебойное функционирование военной инфраструктуры. Именно слаженная работа всех этих подразделений позволяет эффективно защищать украинское небо от воздушных угроз.

Напомним, август — последний месяц лета, на который приходится немало государственных, международных и профессиональных праздников. Именно в этом месяце украинцы отмечают День Государственного флага и День Независимости Украины, а также поздравляют военных, строителей, ветеринаров, археологов, пчеловодов, авиаторов и шахтеров.

Также OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении нового профессионального праздника — Дня финансистов. Отныне его будут ежегодно отмечать 11 июля, а соответствующий указ глава государства подписал 31 июля 2026 года.

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