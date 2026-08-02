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День Воздушных Сил: кто героически обеспечивает защиту украинского неба

Мария Дрофич
Новости. Общество
3 минуты
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Иллюстративное фото
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Воздушные атаки остаются одной из самых серьезных угроз для Украины. Поэтому защита воздушного пространства является одной из ключевых задач Сил обороны. За каждой сбитой ракетой или беспилотником, боевым вылетом и сигналом воздушной тревоги стоит ежедневная работа тысяч военнослужащих Воздушных сил ВСУ, которых в первое воскресенье августа в Украине чествуют по случаю профессионального праздника.

С праздником защитников украинского неба поздравил президент Владимир Зеленский. По его словам, за годы войны Воздушные силы Украины стали значительно сильнее, получив современную боевую авиацию и эффективные системы ПВО. В то же время президент подчеркнул, что имеющихся систем пока недостаточно для полной защиты украинского неба от российских ракетных атак.

"Тысячи боевых вылетов, тысячи сбитых целей и, благодаря этому, тысячи спасенных жизней", — заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что украинский воздушный щит уже является одним из самых сильных в Европе, а его эффективность обеспечивают профессионализм и опыт военных, которые неоднократно перехватывали сложные воздушные цели даже в условиях нехватки отдельных видов оборудования.

Президент также поблагодарил всех, кто защищает украинское небо, и почтил память военных, погибших при выполнении боевых задач.

"Мы всегда будем чтить память всех наших людей, отдавших свою жизнь, защищая Украину", — отметил Владимир Зеленский.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины ежегодно отмечается в первое воскресенье августа. После начала полномасштабной войны эта дата приобрела особое значение, став не только профессиональным праздником, но и днем благодарности военнослужащим и памяти о погибших защитниках неба.

В состав Воздушных сил входят боевая авиация, зенитные ракетные войска, радиотехнические войска, подразделения связи и автоматизированного управления, инженерно-авиационные службы, а также подразделения обеспечения.

Они обнаруживают воздушные цели, координируют оборону, обеспечивают работу техники и вооружения, поддерживают связь, логистику и бесперебойное функционирование военной инфраструктуры. Именно слаженная работа всех этих подразделений позволяет эффективно защищать украинское небо от воздушных угроз.

Напомним, август — последний месяц лета, на который приходится немало государственных, международных и профессиональных праздников. Именно в этом месяце украинцы отмечают День Государственного флага и День Независимости Украины, а также поздравляют военных, строителей, ветеринаров, археологов, пчеловодов, авиаторов и шахтеров.

Также OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении нового профессионального праздника — Дня финансистов. Отныне его будут ежегодно отмечать 11 июля, а соответствующий указ глава государства подписал 31 июля 2026 года.

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УкраинапраздникВоздушные силы ВСУ
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