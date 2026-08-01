Зеленский учредил новый профессиональный праздник: когда его будут отмечать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении нового профессионального праздника — Дня финансистов. Отныне его будут отмечать ежегодно 11 июля, а соответствующий указ глава государства подписал 31 июля 2026 года.

Видео дня

Информация о новом профессиональном празднике обнародована на официальном сайте президента Украины. Там опубликован текст указа № 687/2026, который вступает в силу со дня официального опубликования.

Согласно документу, День финансистов учрежден с учетом вклада работников финансовой сферы в обеспечение стабильности функционирования финансовой системы Украины. Также указ направлен на содействие развитию профессиональной деятельности в этой отрасли.

Инициатором учреждения нового профессионального праздника выступило Министерство финансов Украины. В указе указано:

"Установить в Украине профессиональный праздник — День финансистов, который будет отмечаться ежегодно 11 июля".

Что предусматривает указ

Указ президента № 687/2026 определяет, что День финансистов включен в перечень профессиональных праздников Украины. Его будут отмечать на государственном уровне ежегодно 11 июля.

Документ состоит из двух пунктов. Первый устанавливает новый профессиональный праздник, второй определяет, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Президент подписал документ 31 июля 2026 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине теперь отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.