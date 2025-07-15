День Владимира и День Крещения Руси-Украины: традиции и запреты праздника
Ежегодно 15 июля украинские христиане восточного обряда чтят День памяти равноапостольного князя Владимира Великого. Этот день является тройным праздником, поскольку именно 15 июля также отмечаются День Крещения Киевской Руси-Украины и День Украинской государственности.
Эти праздники символизируют неразрывную связь между духовным наследием, историей и суверенитетом нашей страны. День Владимира Великого напоминает об эпохальном решении князя, которое определило дальнейший путь развития украинской нации.
День Владимира 2025
В День Крещения Руси-Украины в храмах Православной Церкви Украины проходят торжественные богослужения в честь Владимира Великого. Поскольку князь канонизирован как равноапостольный святой, верующие обращаются к нему с искренними молитвами.
Люди просят святого Владимира об исцелении от болезней, защите от бед и врагов, а также об укреплении в вере. В мирное время в этот праздник в Украине, особенно в столице, проводились многочисленные торжества, подчеркивающие его национальное значение. Традиционно организовывались крестные ходы, а на Владимирской горке Предстоятель ПЦУ совершал молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру, собирая тысячи верующих.
Запреты на День Крещения Киевской Руси-Украины
Церковь устанавливает определенные запреты на День памяти равноапостольного князя Владимира. В этот день категорически не рекомендуется употреблять бранные слова, ссориться, оскорблять кого-либо или желать зла другим.
Важно также избегать упоминания старых обид или неприятных событий. Вместо этого, верующим следует посвятить день светлым мыслям, добрым делам и взаимному уважению. Этот день должен быть наполнен позитивом, молитвами и размышлениями о духовном обновлении, что соответствует духу праздника Крещения.
Приметы 15 июля
Народные приметы 15 июля издавна использовались для предсказания погоды и смены сезонов.
- Считалось, что если вечером слышен громкий скрежет кузнечиков, то вскоре наступит жара.
- Густой туман вечером 15 июля предвещал летний дождь, а гром в этот день также указывал на скорое приближение осадков.
- Если 15 июля утром прошел дождь, это считалось хорошим признаком, предвещавшим возвращение солнечной погоды уже в обед.
- Особое внимание обращали на деревья: если липа в этот день уже пожелтела, ожидалась поздняя осень с большим количеством теплых дней.
- Зато, если другие деревья начинали желтеть раньше липы, это было предвестием скорого наступления холодов.
Эти приметы являются частью древней народной мудрости, которая помогала людям ориентироваться в природных явлениях.
OBOZ.UA писал ранее, когда отмечают день Владимира.
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