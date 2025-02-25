"Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі?"

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(Леся Українка)

Вона – вчить.

Вона – творить.

Вона – лікує.

Вона – бореться.

Вона – любить.

Вона – надихає.

Вона – знищує.

Вона – перемагає.

Вона – УКРАЇНСЬКА ЖІНКА.

25 лютого – не просто дата в календарі.

Це день, коли народилася Леся Українка.

День, коли на світ з’явився голос свободи.

День, коли народжується легенда.

Її слово — зброя, її поезія – заклик до боротьби, її життя – база незламності.

Незважаючи на хворобу, імперські заборони, суспільні стереотипи, вона творила, діяла, змінювала хід історії.

Леся не просто писала про боротьбу – вона була боротьбою.

УКРАЇНСЬКА ЖІНКА – ХТО ВОНА СЬОГОДНІ?

Вона на фронті – захищає країну, командує військовими підрозділами, рятує поранених.

Вона в школі – виховує нове покоління, закладає в серця дітей силу знань і віру в себе.

Вона у шпиталі – оперує, лікує, підтримує, повертає до життя.

Вона в мистецтві – через слово, музику, кіно, живопис доносить світові правду про Україну.

Вона в науці – досліджує, розробляє, впроваджує нові технології, що змінюють майбутнє.

Вона у волонтерстві – збирає допомогу, плете сітки, розвозить гуманітарку.

Вона тримає небо. Вона освітлює шлях. Вона творить майбутнє.

Вона — мама, яка завжди хвилюватиметься, чи поїли/в шапці…

Українська жінка – не про слабкість і підкорення.

Це про незламність, гідність і відвагу.

Її сила – не руйнівна, а лагідна, та водночас непохитна.

Вона здатна стримати бурю й наповнити світ світлом.

ЧОМУ МИ СВЯТКУЄМО ЦЕЙ ДЕНЬ?

Бо українська жінка – міць, що рухає історію.

Бо світ має знати: нація сильна тоді, коли сильні її жінки.

Бо жінки України щодня доводять: неможливого не існує.

Імена українських жінок, які змінюють світ, варто знати й пам’ятати.

Це княгиня Ольга, яка першою серед правителів Київської Русі почала дипломатичні відносини з Візантією.

Це Марія Заньковецька, яка заклала основи українського театру.

Це Олена Степанів, перша у світі жінка-офіцерка, що воювала в складі Українських січових стрільців.

Це Катерина Білокур, яка своїм живописом підкорила навіть Пабло Пікассо.

Це Ліна Костенко, чиє слово стало символом свободи духу.

Це Юлія Паєвська (Тайра), яка врятувала сотні життів під обстрілами.

Це Ірина Верещук, яка займається питаннями оборони й безпеки.

Це Марина Воротинцева, яка створює інновації в медицині.

Це Зоя Литвин, яка доводить ділом #вчителіважливі.

Це моя Мама.

І це тисячі українок, які щодня творять історію – у великих містах і маленьких селах, на передовій і в тилу.

Українські жінки – база, на якій тримається майбутнє країни.

З Днем Української Жінки!

Позначте в коментарях жінку, яка надихає вас.

Розкажіть її історію.

Світ має знати: українські жінки творять історію!

Запрошую на урок української літератури Всеукраїнської школи онлайн, присвячений життю і творчості Лесі Українки, її мужності та силі духу.

Дивіться за посиланням: https://youtu.be/liYMN4csoMo

Слухайте літкаст на платформі "Вчися вухами":

https://audiolessons.nus.org.ua/ukrainian_literature/lesia-ukrainka-slovo-chomu-ty-ne-tverda/