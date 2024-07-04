День Украинской Государственности: когда празднуют и какова история выдающегося дня

Украина – страна с богатой и сложной историей, которая тянется через столетия и охватывает многочисленные этапы формирования ее государственности. Она наполнена неустанной борьбой и стремлением к самоопределению и независимости.

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Одним из важнейших праздников, символизирующих суверенитет Украины, является День Украинской Государственности. О его истории, дате и значении читайте в материале OBOZ.UA.

Когда празднуют День Украинской Государственности

День Украинской Государственности официально отмечался ежегодно 28 июля. Эта дата была выбрана не случайно, ведь она привязана ко Дню крещения Киева. Именно тогда Русь избрала двигаться в сторону западной культуры и ценностей. Однако с переходом на новый юлианский календарь праздник перенесли на 15 июля.

Праздник был установлен Указом Президента Украины в 2021 году. Символически документ был подписан в 30-ю годовщину Независимости Украины.

История становления украинского государства

Точкой отсчета украинского государства считается вторая половина IX века, ведь у историков есть все основания полагать, что Русь – это не Россия, а Украина. Первое же упоминание названия современного государства датируется 1187 годом.

До 30-х годов XIII века Киевская Русь была одним из самых больших и могущественных государств Европы. Она также считалась одним из крупнейших центров торговли и развития, но распалась и превратилась в Галицко-Волынское княжество через междоусобицы, произвол боярства и татаро-монгольское нашествие. В таком виде государство существовало до XIV века.

Присоединение украинских земель к Речи Посполитой привели к многочисленным восстаниям и в конце концов стало причиной Национально-освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого и обусловили образование независимого Украинского казацкого государства.

С тех под украинская государственность начала приобретать признаки демократии, однако присоединение к Московскому государству, разделение территорий и советский гнет заставили украинский народ еще много лет бороться на свою идентичность и независимость. И только в 1991 году была провозглашена окончательная независимость, которую приходится защищать и сегодня.

Итак, День Украинской Государственности – это не просто праздничный день в календаре. Это возможность для каждого украинца задуматься над историческим путем своей страны, чтить тех, кто боролся за ее свободу со времен Киевской Руси до настоящего времени, и укрепить свою национальную идентичность.

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