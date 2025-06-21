День украинской государственности 2025: когда отмечается в июле и какая история праздника

День Украинской Государственности во второй раз будет отмечаться по обновленной дате – 15 июля. Этот праздник имеет целью утвердить историческую преемственность украинской государственности – от Киевской Руси до современной независимости.

Видео дня

Установленный в 2021 году указом президента, праздник сначала имел символическое значение, но после календарной реформы дата была перенесена в соответствии с церковным чествованием памяти князя Владимира. OBOZ.UA рассказывает, как появился этот праздник.

Как и когда появился праздник

Идея ввести День Украинской Государственности получила публичную огласку еще в 2018 году. Инициативу поддержали известные государственные деятели, среди которых – Герой Украины Левко Лукьяненко, президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, а также представители парламента, правительства, ученые и общественные деятели. Обсуждения проходили в Доме правительства Украины.

16 февраля 2018 года бывшие президенты обратились к украинскому обществу и парламенту с официальным предложением установить такой праздник.

Официально День Украинской Государственности был введен 24 августа 2021 года, в день празднования 30-летия независимости Украины.

Изменение даты празднования

Сначала День Украинской Государственности отмечался 28 июля – в день чествования равноапостольного князя Владимира. Однако после календарной реформы день чествования князя Владимира перенесли на 15 июля, возникла необходимость синхронизировать и дату государственного праздника.

28 июня 2023 года президент внес в парламент законопроект о переносе Дня Украинской Государственности с 28 июля на 15 июля. Закон был принят Верховной Радой 14 июля и уже 28 июля 2023 года вступил в силу.

Праздник 15 июля – это напоминание силу национального духа и стремление к независимости. Во времена современных вызовов праздник приобретает особый смысл, как проявление единства народа.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на июль.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.