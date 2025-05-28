День-портал: о чем можно просить свой род 28 мая. Астропрогноз

В среду, 28 мая продолжается 2 лунный день. Луна находится в Близнецах с переходом под вечер в созвездие Рака, Солнце остается в Близнецах.

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Чем будет примечателен этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, среда будет семейным днем.

"Это день семьи и это день объединения. Я бы советовала вам его провести в семейном кругу, пригласить родственников на семейный обед или семейный ужин, уделить время своей семье, своим детям, поиграть вместе, пойти на прогулки вместе, пойти вместе в ресторан", – сказала астролог.

Поскольку эта среда также является днем объединения и днем рода, это накладывает свой отпечаток и на практики, которыми стоит заниматься. "Вы можете также призвать свои родовые энергии в этот день, призвать свой род, а вы можете в ночь со среды на четверг попросить свой род прийти к вам во сне и дать вам нужные наставления", – порекомендовала Исита Гая.

"Поэтому в этот день, как день портал, вы соединяетесь с родом и через род вы можете получать дополнительную силу в этот день", – растолковала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака – кто сегодня сможет воспользоваться новыми возможностями.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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