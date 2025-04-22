День перехода: астролог сказала, что нужно сделать 22 апреля

Во вторник 22 апреля длится 24-й лунный день. Луна перешла в знак Водолея, Солнце – в Тельца.

Видео дня

Как день двух двоек будет влиять на людей эксклюзивно для OBOZ.UA, рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она назвала его переходом от внешнего к внутреннему и от внутреннего к внешнему.

"Вы будете чувствовать очень многое внутри себя и вы будете чувствовать многое всего снаружи. И в этот день вы будете учиться реагировать. Реагировать на других людей, внешние события. Что-то будет вас раздражать, что-то вам не нравиться, что-то наоборот будет открывать внутри вас какую-то радость, улыбку", – описала этот вторник астролог.

Она посоветовала сегодня наблюдать свои внутренние эмоции и также не упускать из виду все, что происходит вокруг. "Это день наблюдения, это день такой фиксации, это день видения как изнутри, так и снаружи одновременно", – объяснила Исита Гая.

Из полезных практик в этот вторник астролог посоветовала делать ритуал балансировки. "Вы просто сидите в одной позиции и вы начинаете балансировать, начинаете представлять восьмерки, идущие по вашему телу. Вы можете проводить их по чакрам сверху вниз, затем снизу вверх, просто балансируя. Задерживайтесь на сердце и балансируйте правую и левую трети", – описала эту практику она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 22 апреля для всех знаков зодиака – это хороший день для укрепления отношений.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.