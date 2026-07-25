День обещает разрешение всех проблем, а Львам особенно повезет в финансах: гороскоп на 25 июля

Луна, 25 июля, будет в Стрельце способствует росту, обучению и заботе о себе. Мы будем более чем общительными, любознательными и быстро реагирующими, поскольку Меркурий сегодня завершает ретроградное движение и переходит в прямое движение, а также находится в благоприятном секстиле с Венерой. Все получится, вы сможете делать покупки, планировать поездки и организовывать мероприятия.

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Астрологи рассказывают, что Меркурий в прямом движении поможет вам найти интересные решения и изменить неудобные модели поведения. Нептун также находится сегодня в секстиле с Плутоном, что благоприятствует интуиции и помогает избегать неприятностей, пишет Vogue.

Овен

Тригон Луны к вашему знаку обещает насыщенный, но успешный день. В деловых вопросах стоит быть внимательным, даже упрямым. Кто-то похвалит вас или порекомендует на важную должность. Также позаботьтесь о своих финансах и посмотрите, не получите ли вы чего-нибудь дополнительного. После обеда идеальное время для развлечений, так что сходите в кино или на прогулку с кем-нибудь — вы оба прекрасно проведете время.

Телец

Вы можете чувствовать себя перегруженным и спешащим, так как Солнце находится в квадратуре к вашему знаку. Попробуйте найти помощников для выполнения сложных задач, и вы сразу почувствуете себя лучше. Меркурий, находящийся в прямом движении, советует вам запланировать несколько развлекательных мероприятий. Однако не ищите оправданий своим потребностям, так как кто-то может вас неправильно понять или даже раскритиковать. Развлекитесь, и ваше хорошее настроение вернется.

Близнецы

Вас ждет приятный день. Все наладится, так что можете быть оптимистами. Прямое движение Меркурия приносит хорошие новости, но сплетни и шутки могут отвлечь вас. После обеда отличное время, чтобы позаботиться о своем здоровье и красоте. Так что устройте себе небольшой шоппинг – благодаря прямому движению Меркурия вы обязательно найдете что-нибудь необычное. Выберите то, что вам нужно или что способствует вашему развитию.

Рак

Впереди у вас важный день. Меркурий в соединении с прямым движением придаст вам сил и покажет, за что стоит бороться. Вы будете проницательны и быстры. Вы удивите всех хорошими идеями, а изменение правил пойдет вам на пользу. Венера в секстиле также благоприятствует изучению новых областей знаний, началу новых проектов и планированию. Действуйте, потому что удача на вашей стороне.

Лев

Используйте возможности, используйте шансы, ищите новое вдохновение. Вас будут любить, и люди будут дружелюбны. Тригон Луны к вашему знаку предвещает успешный день. Вы легко узнаете что-то совершенно новое или пойдете против течения. Вы почувствуете себя готовыми к совершенно новым вызовам, а прямое движение Меркурия принесет вам интересных людей. Если вам не хватает идей для саморазвития, вы легко найдете интересное хобби.

Дева

Меркурий в прямом движении подарит вам вдохновение. Действуйте быстро, ведь вас ждут счастливые совпадения. Загадочное дело будет раскрыто, или потерянная вещь будет найдена. Не стесняйтесь сегодня представлять свои идеи, ведь у вас есть шанс получить признание и даже дополнительные деньги. Ожидается успех в любви, особенно если вы ищете новых знакомых. Однако лучше не возвращаться к отношениям, полным проблем.

Весы

Вас будут просить о помощи или совете. Не отказывайте в поддержке, и вы почувствуете, что вас ценят и в вас нуждаются. Однако будьте более внимательны на работе, так как вы можете забыть важные обещания или документы. Квадрат Меркурия советует вам лично вск проверять, и это пойдёт вам на пользу. Вечером уделите время отдыху, очищению ауры и эмоций. Секстиль Луны способствует росту.

Скорпион

Организуйте свои дела, особенно важные документы и счета, и у вас будут спокойные выходные. Спланируйте, как инвестировать свои средства или купить что-нибудь крайне необходимое по более низкой цене. Меркурий в тригоне покажет вам, что не следует позволять себя обманывать или мошенничать снова. Если кто-то неожиданно предложит вам невыгодную цену, проявите смекалку и защитите себя от потерь. Вы избежите убытков и проблем и даже увидите будущее с более радужными перспективами.

Стрелец

Вы будете наблюдательны и легко сможете связать разрозненные факты воедино. Соединение Луны поможет вам раскрыть секреты и даже приведет в интересные места. На работе вы сможете разобраться с надоедливыми задержками, что откроет двери для более интересных занятий. Будьте вежливы с оппонентами, но и более уверены в себе, так как это укрепит ваш авторитет. Во второй половине дня найдите время для развлечений, хобби или интересной лекции, и вы прекрасно проведете время.

Козерог

Противостояние Меркурия вашему знаку сделает вас менее терпеливым к людям. Чья-то лень или небрежность могут спровоцировать вас на довольно критические замечания. Занимайтесь своими делами, и все встанет на свои места. Что касается покупок или инвестиций, принимайте собственные решения, и это принесет вам пользу. После обеда настало время расслабиться; прогулка или занятие йогой помогут вам забыть о проблемах.

Водолей

Секстиль Луны даст вам много энергии и заставит вас с нетерпением приступить к работе. Все будет хорошо, просто не торопитесь. Вы можете многому научиться, предсказывая действия других. Это также хороший день для решения вопроса, требующего поддержки со стороны высокопоставленного лица, поскольку Солнце в оппозиции благоприятствует важным встречам. Только будьте осторожны с обещаниями вечером. Кто-то может потребовать от вас слишком многого.

Рыбы

Возможно, вы будете немного рассеяннее обычного, так как у вас будет мало времени на отдых. Однако не стоит слишком волноваться, любые недоразумения разрешатся в вашу пользу. Разберитесь с более сложными вопросами в полдень — именно тогда удача будет на вашей стороне. После этого не стоит так сильно беспокоиться. Сходите за кофе, отдохните. Как только вы успокоите свой разум, все встанет на свои места.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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