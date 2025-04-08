День быстрых событий: что нельзя планировать 8 апреля

Во вторник, 8 апреля длится 10 лунный день, а после обеда начнется 11-й. Луна находится во Льве с переходом в Деву, Солнце остается в Овне.

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Каким будет такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она предупредила, что сегодня всех ждет день трансформации и кармы.

"Восьмерка отвечает за карму и вторник отвечает за ускорение всех событий. Поэтому это день очень быстрой кармы, это день быстрых событий. В этот день также я не советую вам планировать важные какие-то встречи, не планировать свадьбу, не планировать какие-то большие праздники", – сказала Исита Гая.

Она также добавила, что в этот вторник будет днем связи с вашей родовой системой и с вашим родом. "В этот день вы можете сделать практику благодарности своему роду, написать благодарность маме, папе, бабушке, дедушке, поговорить со своим родом в медитации, попросить у родовой системы то, что вы хотите", – сказала астролог.

Исита Гая назвала этот вторник удачным днем для высадки деревьев и других растений. "Вот эти растения, деревья, которые вы будете высаживать, придадут силу вашему роду", – пообещала она. Также Исита Гая порекомендовала посвятить вторник мыслям о своем будущем, которое вы для своего рода хотите.

Астролог также объяснила, что невозможно пройти свою карму полностью. "Пока вы воплощены, вы не можете пройти карму всю полностью. Потому что, если вы пройдете карму, вы просто исчезнете из этого воплощения. Пока вы находитесь в физическом теле, это означает, что у вас есть карма", – добавила она.

Исита Гая рассказала, что существуют монахи, не имеющие кармы. Они уже не могут жить земной жизнью, поэтому они выглядят как статуи, хотя и остаются живыми людьми. "Просто они без кармы, и они не существуют уже в этом мире. Поэтому пока вы существуете, пока есть коммуникация с другими, у вас есть карма", – добавила она.

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