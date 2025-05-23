День будет магическим: что надо сделать 23 мая. Астропрогноз

В пятницу, 23 мая продолжается 26 лунный день. Луна перешла в знак Овна, Солнце – в Близнецы.

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Что принесет эта пятница, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она пообещала сегодня всем день общения, интересной коммуникации и знакомств.

"Пятница – это вообще день романтики. А это такой магический, волшебный день, поэтому этот день обязательно расслабьтесь", – посоветовала астролог.

Она также порекомендовала практики, которые помогут достаточными образом ощутить сегодня релакс. По словам Иситы Гая, это может быть массаж для тела или косметологические процедуры. "Пойдите на какой-то прекрасный, красивый ужин, в замечательный ресторан", – предложила она.

"Вы можете встречаться с друзьями, с близкими. Это день, когда открывается энергия красоты, энергия благополучия", – добавила Исита Гая. И призвала в этот день обязательно окружить себя красотой внешней и внутренней.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака – кому сегодня надо поддержать своих близких.

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