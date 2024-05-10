Демократическая система или сильный лидер: опрос показал, что для украинцев является приоритетным

Большинство украинцев считают, что для страны важнее демократическая система, чем сильный лидер, что свидетельствует об изменении общественного мнения по сравнению с прошлыми годами. В то же время 57% украинцев считают, что Украина скорее или полностью является демократической страной.

При этом только 14% считают ее скорее или полностью диктаторским. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного в феврале 2024 года.

"Большинство украинцев – 57% – считают, что Украина скорее или полностью демократична (из них 34% считают, что почти или полностью, а 23% считают скорее демократической). Зато только 14% ответили, что Украина скорее или полностью диктаторская", – говорится в сообщении.

Однако существует еще 27% опрошенных, считающих, что Украина одновременно в равной степени как диктаторская, так и демократическая страна.

Хотя от западных в восточные регионы несколько уменьшается количество тех, кто считает Украину демократией, однако фактически во всех регионах большинство убеждены, что Украина сохраняет свою демократичность.

При этом по сравнению с прошлыми исследованиями, где большинство предпочитало сильного лидера, процент тех, кто считает демократическую систему более важной, вырос.

"У граждан также спросили, что для них важнее иметь сильного лидера (лидеров) или демократическую систему? В июле 2022 года 58% ответили, что "сейчас Украине сильный лидер важнее, чем демократическая система", а о приоритете демократической системы ответили 27%. Подобный вопрос задавали в октябре 2020 года, однако без акцента "сейчас". На тот момент 54% предпочитали сильного лидера и 31% – демократическую систему", – отметили социологи.

В декабре 2023 года большинство украинцев (59%) заявили, что демократическая система более важна для Украины. Доля тех, кто считал, что Украине важнее иметь сильного лидера, составила 32%.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что важно понимать, что восприятие общественностью важности и потенциальных возможностей, предлагаемых демократией стране, в значительной степени основывается на действиях всех заинтересованных сторон.

"Истории коррупции, конфликты в Верховной Раде, ангажированная журналистика и деструктивное агрессивное поведение отдельных активистов и тому подобное не способствуют поддержанию демократии как желаемой цели. Чиновник или правоохранитель, злоупотребляющий полномочиями для давления на журналистов или общественных активистов, безусловно усиливает градус критики среди людей к системе в целом. В то же время и журналист или общественный борец с коррупцией, проводящий ангажированные и/или просто некомпетентные расследования, также в конце концов формирует неблагоприятное восприятие демократии в Украине. Поэтому важно сохранять рамки конструктивного взаимодействия между всеми сторонами", – объяснил он.

Украинцы отмечают проблему уклонения от мобилизации среди родственников и знакомых. Общая готовность к мобилизации находится на среднем уровне. При этом большинство опрошенных выразили готовность каким-либо образом присоединиться к борьбе с российскими оккупантами.

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