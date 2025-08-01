'Даже в войне стоит лететь красиво': пилот Sava на фронтовом истребителе МиГ-29 выполнил 'бочку'. Видео

Пилот воздушного командования "Запад" с позывным Sava на истребителе МиГ-29 выполнил фигуру высшего пилотажа "бочку". Это произошло во время одного из боевых вылетов защитника для уничтожения российской техники и личного состава.

Видео дня

Видео обнародовали на Facebook-странице ПК "Запад" Воздушных сил ВС Украины. Пилот отметил, что даже в войне стоит лететь красиво.

Детали

"На видео: летчик бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" Sava и его фронтовой истребитель МиГ-29 в небе во время выполнения боевой задачи – нанесения авиационного удара по вражеской технике и живой силе", – говорится в сообщении.

Для выполнения боевых задач в воздух поднимается целая группа самолетов, каждый из которых имеет четко определенную роль: одни обеспечивают связь и передают информацию об обстановке, другие осуществляют истребительное прикрытие, а еще другие наносят ракетно-бомбовые удары. Это сверхсложные и рискованные воздушные миссии.

"Воздушная работа – как хирургия. Без эмоций, без права на ошибку. Но иногда, когда успешно выполненная миссия уже за плечами – хочется глотка свежего воздуха. "Бочка" в небе – это дыхание пилота после тяжелого боевого задания. Даже в войне стоит лететь красиво", – рассказал Sava.

В Воздушных силах отметили, что пилоты вместе с побратимами круглосуточно защищают небо Украины от вражеских ракет и беспилотников, одновременно нанося удары по позициям оккупантов.

"После поражения целей – невероятные чувства, но это длится мгновения. Полет продолжается и ты полностью сосредотачиваешься на выполнении следующих задач в небе", – объяснил летчик.

Что такое "бочка"

Бочка – фигура пилотажа, при выполнении которой летательный аппарат (самолет и т.д.) поворачивается относительно продольной оси на 360° с сохранением общего направления полета.

Что предшествовало

12 июля стало известно, что экипаж украинского истребителя МиГ-29 нанес результативный удар по переправе российских захватчиков на оккупированной части Запорожской области. Попадание было в н.п. Васильевка. Вражеская переправа была уничтожена точным сбросом авиабомб GBU-62.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее истребитель МиГ-29 авиации Воздушных сил ВСУ нанес высокоточный удар управляемыми авиабомбами по объектам россиян на территории Запорожской области. Также были поражены пункт управления и склад армии захватчиков.

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