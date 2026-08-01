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Даже градусы не указываю: синоптик Диденко предупредила о сильной жаре в Украине

Катя Поплюйко
Новости. Общество
2 минуты
1,0 т.
Синоптик озвучила прогноз погоды
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В Украине в ближайшие дни ожидается сильная жара. При этом осадков на всей территории нашей страны практически не прогнозируется.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По её словам, снижение температуры возможно не раньше 7 августа.

"Внимание. В Украине начинается сильная жара. Еще сегодня просто жарко, а уже с воскресенья и в течение следующей недели – "сильная жара!" – говорится в сообщении.

Синоптик отметила, что не акцентирует внимание на конкретных температурных показателях, ведь большинство людей и без того следят за прогнозами в своих гаджетах. В то же время, по данным Укргидрометцентра, 6 августа температура воздуха на западе местами достигнет 37 градусов.

По предварительным оценкам метеоролога, ощутимое ослабление жары ожидается примерно после 7 августа.

"О дождях речи не идет, если появится какая-то вероятность – напишу", – отмечается в сообщении.

В Киеве также ожидается жаркая погода, которая сохранится и в дальнейшем.

Карта.
Карта.
Карта.
Карта.
Пост.

Погода на 2 августа

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в воскресенье, 2 августа, на большей части территории Украины ожидается теплая и солнечная погода, однако в западных регионах возможны кратковременные дожди.

В западных областях переменная облачность, местами дожди. Ночью +16 – +22 градусов, днем жарко – от +28 до +34 градусов.

На севере и в центре преимущественно малооблачно и солнечно. Ночная температура составит +17...+21 градус, днем столбики термометров поднимутся до +29 – +32 градусов.

В восточных областях малооблачно, без осадков. Ночью +16 – +20 градусов, днем +26 – +29 градусов.

На юге и в Крыму ожидается ясная и солнечная погода. Ночная температура воздуха +18 – +25 градусов, днем умеренная жара +26 – +32 градусов.

Карта.

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, начало августа, которое наступило в эти выходные, в Украине будет отмечено чрезвычайно жаркой погодой. Лишь местами на востоке и западе сохранятся кратковременные дожди. Местами столбики термометров будут достигать почти 40 градусов тепла.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что аномальная жара, охватившая значительную часть Европы, уже унесла жизни тысяч людей. Только в Испании за последнюю волну высоких температур зафиксировали более 1000 смертей. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что число жертв будет и дальше расти.

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