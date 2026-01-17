Дачникам советуют разбрасывать яичную скорлупу на огороде: в чем польза

Яичная скорлупа – эффективный ресурс для огорода, который многие недооценивают. Зимой, в частности в январе, она может принести значительно больше пользы, чем весной.

Это простой, дешевый и экологичный способ подготовить землю к новому сезону. OBOZ.UA рассказывает, как использовать скорлупу с пользой.

Зачем рассыпать яичную скорлупу на огороде

В первую очередь яичная скорлупа является естественным барьером против слизней. Острые края измельченной скорлупы мешают им передвигаться, поэтому весной вредители обходят такие участки стороной. Это особенно важно для молодых всходов, которые слизни повреждают чаще всего.

Кроме того, скорлупа является ценным источником кальция. Этот элемент необходим для формирования крепкой корневой системы, правильного роста растений и укрепления клеточных стенок. В отличие от минеральных удобрений, кальций из скорлупы высвобождается постепенно, не "обжигая" почву и корни.

В результате использование яичной скорлупы помогает:

активнее формировать корневую систему;

поддерживать развитие молодых растений;

обогатить почву полезными веществами с медленным действием;

уменьшить количество вредителей без химии.

Как правильно использовать яичную скорлупу

Способ подготовки зависит от цели использования.

Для защиты от слизней скорлупу достаточно хорошо высушить и измельчить на небольшие острые кусочки.

Если же ее планируют применять как удобрение, скорлупу стоит смолоть почти в порошок – так кальций быстрее станет доступным почве.

Подготовленную скорлупу можно:

смешать с универсальным компостом;

рассыпать по поверхности грядок или возле будущих посадок;

добавить в компостную кучу для ускорения разложения органики.

Почему это стоит сделать именно в январе

Январь – удачное время для такой подкормки, ведь почва еще не насыщена талой весенней влагой. Скорлупа начинает разлагаться медленно, постепенно отдавая кальций. К моменту появления первых всходов питательные вещества уже будут доступны растениям, а почва – частично защищена от вредителей.

