'Чтобы выжить, притворился мертвым': история десантника, который потерял руку и зрение на войне

История десантника из Марганца 24-летнего Ивана Розумана похожа на сюжет фильма в жанре экшн. Восстанавливаясь после тяжелого ранения на фронте, мужчина в больнице встретил свою любовь. Но защищая невесту Татьяну от вражеского дрона, военный получил еще более серьезные травмы, потеряв конечность и зрение. Столкнувшись с новой реальностью в полной темноте, Иван пережил настоящий шок, но поддержка любимой помогла ветерану укрепить веру в себя и жить дальше. Своей историей мужчина делится с нашим изданием.

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"Хотел выгнать врага и пойти на рыбалку"

До полномасштабного вторжения РФ Иван Розуман работал шахтером на Днепропетровщине. Но парня призвали на срочную службу. Уже тогда было очевидно, какие серьезные силы враг стягивает к границам с Украиной.

Мужчина демобилизовался со срочной службы в декабре 2021 года. Планировал отдохнуть и вернуться на работу. Но не суждено: через два месяца началась "большая" война.

"За два дня до полномасштабного вторжения мне позвонили из военкомата и сказали явиться. А 24 февраля 2022 года я уже выехал в часть для прохождения службы", – вспоминает он.

Иван Розуман пошел добровольно на войну и искренне хотел поспособствовать скорейшему ее окончанию.

"Начинался рыболовный сезон, поэтому хотелось быстрее выгнать противника и вернуться к рыбалке", – шутит парень.

Авдеевка, Бахмут, Харьковщина. На этих направлениях в составе 25-й воздушно-десантной бригады Иван обеспечивал логистику.

"Враг обучен. Нам показывали в 2022 году, что они какие-то "чмони", но это вообще не "чмони". Если кто-то и не обучен, они все равно с автоматами и ими руководят опытные бойцы", – отмечает ветеран.

"Чтобы спастись, притворился мертвым"

Впоследствии военный перевелся в штурмовой батальон и отправился оборонять Луганщину. Там, во время одного из штурмов он получил первое тяжелое ранение.

"Был плотный артиллерийский обстрел и один снаряд попал точно в меня: кассетный боеприпас открылся прямо у меня на ноге", – вспоминает военный.

Обломками мужчине посекло ноги, переломало кости. Надо было как можно быстрее выбираться из того ада, но Иван вместе с другим раненым побратимом оказался в ловушке: техника, на которой они ехали, не могла сдвинуться с места. С одной стороны посадка, с другой заминированное поле, а позади и впереди подбитая броня, блокировавшая выезд.

"Мы в рассыпную. Рядом раздался взрыв. Я на несколько минут потерял сознание, потом с товарищем оказался в лесополосе. Над нами кружили дроны, но мы притворились мертвыми и по нам перестал работать миномет. Мы уже прощались с жизнью, ведь понимали, что нас могут оттуда не вытащить. Наших рядом никого не было, мы слышали только врага", – вспоминает военный.

И вдруг каким-то чудом появился танк побратимов. Ивана вместе с другими ранеными вывезли к медикам на точку сбора. Но спасаться дальше не было возможности: обстрелы не утихали и эвакуационный транспорт не мог добраться до "трехсотых". Наконец броня таки появилась, но Ивану не нашлось там места! Поэтому парня загрузили на крышу и вытащили.

Лечился мужчина почти год. Медики заново собирали военному ногу.

Встретил любовь в больнице

Во время реабилитации в Кременчуге Иван познакомился с медсестрой Татьяной. Она сразу ему пришлась по душе. Уже через месяц он сделал ей предложение и они вместе отправились в Марганец, чтобы осчастливить известием о свадьбе родителей мужа. Но у войны были свои планы...

Из оккупированного Энергодара в направлении Марганца враг запустил дроны. Один из них сделал сброс и снаряд взорвался возле пара. Иван говорит, что до конца не понял, что тогда произошло. Только успел закрыть от взрыва свою любимую. А дальше потерял сознание.

Очнулся уже в больнице. Осознал, что потерял руку и зрение.

"Было тяжело в это верить. Я проснулся и понял, что нахожусь в темноте. Более того, я не мог и говорить, ведь дышал через аппарат ИВЛ", – рассказывает военный.

В больницу примчались мать и невеста Татьяна. Ветеран уверяет, что именно поддержка любимой помогла ему найти мотивацию жить.

Через некоторое время военный начал самостоятельно вставать на ноги и заниматься спортом. Но без помощи невесты пройти испытания было бы тяжело.

"Я чувствовал возле себя большую поддержку. Затем в больницу пришло несколько незрячих людей, успешных, которые занимались собственным делом и я понял, что адаптация зависит от того, насколько ты готов работать над собой", – говорит он. С этого и началась новая страница жизни ветерана.

Стал кулинарным блогером

Иван женился на Татьяне, научился ориентироваться в пространстве, стал самостоятельным в быту. Мотивацией опять же стала жена, которой мужчина захотел помогать в домашних делах.

Дальше - больше. Иван с Татьяной завели страницу в соцсетях, где документировали реабалатацию ветерана после ранений. Когда же мужчина устроился на работу в благотворительный фонд "Увидим победу", то встала задача как-то персонализировать свою страницу. Так появился кулинарный блог.

"Я и раньше готовил, хотя и не на камеру. Как сейчас помню: хотел помочь жене что-то сделать, поэтому, первое, что я сделал – почистил яйца", – вспоминает военный.

Сейчас у Ивана более 40 тысяч подписчиков в блоге. Он учит свою аудиторию готовить с использованием специальных ассистивных кухонных принадлежностей. Например, доски с шипами, на которую можно наколоть продукты, чтобы они не потерялись. Или же пригодится датчик жидкости, который с помощью ультразвука определяет уровень жидкости в емкости. Ветеран свободно чувствует себя на кухне и может готовить, даже используя обычные принадлежности.

Мужчина активно проводит сборы средств на реабилитацию собратьев, продолжает заниматься рыбалкой и вдохновлять свою аудиторию в Тик Ток жить так же активно, как он.

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