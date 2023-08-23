Чтобы предотвратить пылевые бури, дно Каховского водохранилища засеяли клевером и люцерной. Фото

Дно уничтоженного российскими военными Каховского водохранилища заросло клевером, люцерной и другими растениями. Их насеяли природоохранники, чтобы предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов растений.

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Об этом 22 августа рассказали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Там также обнародовали фото водохранилища, которое теперь покрыто зеленью (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Как отмечается, растения засеяли работники Национального парка "Камянская Сечь".

"Дно бывшего Каховского водохранилища покрылось клевером, люцерной и другими растениями. Их насеяли природоохранники парка, чтобы предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов", – говорится в сообщении.

Природоохранник Алексей Бурковский отметил, что сейчас главное – "занять экологическую нишу сорняков". По его словам, через несколько лет на месте посеянных растения вырастут луговые травы, присущие Херсонщине.

"Главная задача в данной ситуации это занять экологическую нишу сорняков, чтобы "перепрыгнуть" через пионерную (сорняковую) фазу сукцессии (смена одной растительности на другую. – Ред.). Через несколько лет посеянные растения начнут выпадать из травостоя и их место займут местные луговые виды. Этот метод хоть и несколько длиннее, но более простой и более дешевый", – пояснил он.

Напомним, утром 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС, затопив населенные пункты в Николаевской и Херсонской области.

Через месяц после подрыв местность превратилась в пустыню. Сама ГЭС не подлежит восстановлению, в верхней части дамбы разрушены 11 из 28 пролетов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Днепропетровщине 21 августа заработала первая нить водопровода, которая обеспечит доступ к воде для около 25% населения Кривого Рога. Водоснабжение города пострадало после подрыва Каховской ГЭС.

– Российские пропагандисты на видео показали, как сейчас выглядит Каховская ГЭС. После взрыва она практически полностью разрушена, часть конструкций ушла под воду.

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