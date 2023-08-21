В Украине достроили первую "трубу" для доставки воды после российского теракта на Каховской ГЭС

В Днепропетровской области 21 августа заработала первая нитка водопровода, которая обеспечит доступ к воде для около 25% населения Кривого Рога. Водоснабжение города пострадало после подрыва россиянам Каховской ГЭС.

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Трубопровод начали строить на на третий день теракта на Каховской ГЭС, то есть первую нитку закончили менее чем за три месяца. Об этом сообщает Мининфраструктуры.

В результате катастрофы на Каховской ГЭС без воды остались почти 70% жителей Кривого Рога. В некоторых районах вода не лучшего качества подается дважды в сутки в течение двух часов, уточнил глава Госагентства восстановления Мустафа Найем.

"Для запуска первого звена вода из реки Ингулец подается насосной станцией в подземный трубопровод. Далее по открытому каналу попадает в Южное водохранилище и подается жителям Кривого Рога. Этот процесс будет длиться до 10 дней", – отметили в ведомстве.

В целом звено "Ингулец – Кряжево" состоит из четырех ниток, запуск остальных трех должен состояться осенью. Они полностью обеспечат жителей Кривого Рога водой. Также речь идет и о запуске других участков:

"Марганец – Никополь – Покров" (длина 40,9 км);

"Запорожье – Томаковка – Марганец" (76,7 км).

В целом из-за российского теракта на Каховской ГЭС перебои с водоснабжением имеют около миллиона украинцев. В некоторых населенных пунктах воду подают только цистернами, а питьевую воду люди покупают в бутылках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коммунальный горводоканал в Мукачево начал использовать технологию, которая поможет поставлять воду жителям города даже в случае отключений света. Так, на крыше одного из водозаборов уже установили солнечные панели – в ясные дни они полностью перекрывают расход электроэнергии на "подъем" воды.

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