Чтобы дом не выглядел устаревшим: два тренда дизнайна, которых следует избегать в 2026 году

Цветовые гаммы и узоры обоев могут кардинально изменить пространство еще до того, как будет установлена какая-либо мебель, не говоря уже о выборе оттенка для потолка или плинтусов.

Дизайнер интерьеров Гейли Феллоуз-Прайор из дизайнерской студии Atelier 44 в Эссексе (Великобритания) поделилась в TikTok двумя основными трендами, которых она призывает избегать в следующем году, чтобы помочь своим домам сохранить вневременную привлекательность.

Она уточнила, что эти тенденции будут включать не мелкие аксессуары, которые можно легко заменить, а скорее более серьезные дизайнерские решения, изменение которых будет неоправданно дорогим.

Блокировка цветов

Специалист признала, что это может быть противоречивой точкой зрения, учитывая недавнюю популярность этого тренда, но посоветовала избегать цветных блоков.

"Теперь я полностью понимаю, почему люди используют цветные блоки", – сказала она, признавая, что это может служить отличным методом для создания четких зон в комнатах, а также для создания привлекательных фокусных точек в домах.

Однако, она продолжила утверждать, что использование ярких контрастных полосок, пятен или геометрических форм на стенах как модный тренд исчерпало себя. Эксперт также уточнила, что это ограничивает ваши возможности по декору и меблировке комнаты, а также делает почти невозможным широкий выбор цветовой палитры.

В качестве альтернативы, она предложила классическую замену внедрению игривых геометрических элементов или оттенков в пространства через произведения искусства, которые так же могут помочь в выделении различных зон без значительных затрат на будущие изменения.

Большие диваны или кресла с эффектным дизайном

Далее она настойчиво посоветовала зрителям избегать приобретения крупногабаритного дивана или кресла.

"Это больно, потому что я действительно люблю выразительные диваны и кресла", – призналась она, уточнив, что ее беспокоит не столько выбор цвета таких предметов, сколько их размеры и форма.

По ее словам, хотя эти смелые предметы мебели могут выглядеть потрясающе на фотографиях, они обычно слишком большие для обычных домов и могут легко доминировать в пространстве.

Соответственно, это также может ограничивать методы, доступные для меблировки и организации комнаты.

Она также добавила, что они часто быстро устаревают, а замена оказывается дорогой. "Поэтому более разумным выбором может быть классический силуэт из гораздо более нейтральной или текстурированной ткани, а затем вы можете добавить индивидуальности с помощью подушек, пледов или небольших кресел, которые вы можете заменять позже", – сказала дизайнер.

