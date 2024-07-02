Что значит 'варити воду': объяснение популярного украинского фразеологизма

Порой при первом знакомстве фразеологизмы украинского языка кажутся нам бессмысленными. Вот что, например, может означать выражение "варити воду"?

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Впрочем, давайте заглянем в словарь – все сразу станет понятнее и интереснее. А странный набор слов получит интересное и остроумное содержание. OBOZ.UA изучил, что именно говорят словари об этом изречении.

Почему этот фразеологизм кажется нам бессмысленным? В частности, из-за того, что сварить воду невозможно. Потому что во время процесса варки – приготовления в кипятке – продукты меняют свои свойства, становятся съедобными. В самой же воде варить нечего. Она просто меняет свою температуру.

Теперь заглянем во фразеологический словарь. Он объясняет фразеологизм "варити воду" так: издеваться над кем-нибудь, показывая свои прихоти, капризничая перед кем-либо, выдвигая чрезмерные требования или придираясь к кому-то.

Как видим, фраза получает достаточно выразительный смысл. Ведь описывает человека, который повышает градус недовольства других своими нелепыми прихотями. А в результате ничего хорошего никто не получает.

Вот как употребляли это выражение в украинской литературе:

Підпара варив з челяді воду. (М. Коцюбинский)

Буде того, що над нашими дідами та батьками знущалися (пани) та з нас воду виварювали... (Панас Мирный)

За день роботи на городі пані Тереза так виварила з неї воду, що ледве волочила (Глафіра) ноги. (С. Чорнобривец)

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