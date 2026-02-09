Что волнует украинцев и готовы ли они к выборам во время войны – опрос

Более 55% украинцев против проведения выборов до завершения войны. Такие результаты показал опрос, проведенный New Image Marketing Group.

Результаты опроса обнародовало издание "Деловая столица".

Идею проведения выборов до завершения войны в целом одобряют 36,5%: из них 19% полностью и 17,5% – скорее поддерживают. Против в целом 55,5%: полностью не поддерживают 28,5%, скорее – 27%. Затруднились ответить 8%.

Среди тех, кто полностью поддерживает выборы, одинаковое количество мужчин и женщин, больше всего – респондентов 18-29 лет, жителей Востока и Юга.

Среди тех, кто полностью не поддерживает, заметно больше мужчин – 36% против 23%. Также преобладают опрашиваемые в возрасте от 55 лет и жители Киева.

Опрос проводился 1-3 февраля в Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей и Крыма. В нем приняли участие 800 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54%.

Оценка событий в Украине

Большинство украинцев – в целом 39% – считают, что события в стране в целом развиваются в правильном направлении: 11% полностью согласны, 28% – скорее согласны.

Противоположного мнения 40%: из них 22% считают, что в неправильном, 18% – что скорее да.

Еще 21% затруднились ответить.

Среди тех, кто соглашается с правильным направлением, больше всего людей старше 45 лет, жителей Киева.

Чаще оценивают направление как неправильное опрашиваемые 18-29 лет.

Проблемы

Среди проблем, которые волнуют больше всего в настоящее время, чаще всего указывали:

- ситуацию на фронте – 40%;

- обстрелы, страх за жизнь, здоровье, имущество – 34%

- коррупцию – 29%;

- проблемы с энергетикой – 24%;

- непрофессионализм и некомпетентность власти – 23%.

Также в Топ-10 – деятельность ТЦК, низкий уровень зарплат и пенсий, рост цен и инфляция, безработица, выезд украинцев за границу.

Женщины чаще указывали обстрелы (43% против 24% у мужчин), проблемы с энергетикой (28% против 19%), низкий уровень зарплат (13% против 10%).

Мужчины – коррупцию (43% против 26%), непрофессионализм и некомпетентность власти (30% против 17%), деятельность ТЦК (24% против 18%).

Энергетика

На просьбу ответить, кто несет наибольшую ответственность за проблемы с энергетикой, большинство указало Россию – 44% (28% мужчин и 40% женщин).

- 24% считают ответственным президента Украины и его команду (30% мужчин и 20% женщин);

- 14% – энергетические компании (чаще этот вариант выбирали женщины — 20% против 7%);

- 9% – Кабинет министров;

- 2% – местную власть.

Относительно того, кто несет наибольшую ответственность за неготовность энергетики к нынешней ситуации, большинство – 31,8% – назвали президента и его команду. Такой ответ дали 37% мужчин против 27% женщин.

Далее следуют:

- энергетические компании – 25%;

- Кабинет министров – 25%;

- местные власти – 7% (чаще всего такой вариант выбирали в Киеве – 12%).

- непосредственно общество (граждане) – 0,2%.

В то же время на вопрос, кто лучше всего сейчас справляется с вызовами, которые стоят перед энергетикой, большинство – 40% – назвали именно энергетические компании.

- Еще 21% выбрали вариант "непосредственно общество, граждане".

- Общественные и благотворительные организации, волонтеров назвали 8,4%.

- Местную власть — 6%.

- Наименьшие показатели у правительства и президента и его команды — по 2,3%.

В то же время 21% респондентов не определились.

При этом о том, что в Украине работает энергетический штаб во главе с первым вице-премьер-министром – министром энергетики Денисом Шмыгалем, знают 36% – 47% мужчин и 27% женщин. Больше всего среди них жителей Киева.

Не слышали о штабе – 58%: 47% мужчин и 67% женщин. Чаще всего так отвечали жители Востока и Юга.

Затруднялись с ответом 6%.

На просьбу оценить работу штаба большинство респондентов – 33% – выбрали вариант "затрудняюсь ответить".

- В целом положительно ее оценивают в целом 14%.

- Частично положительно и частично отрицательно – 22%.

- В целом негативно – 31%.

Положительные оценки чаще предоставляли в Киеве, негативные – на Востоке и Юге.

