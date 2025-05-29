Что вкусного приготовить их фарша, кроме котлет: рецепт кальцоне с вкусной начинкой
Мясной фарш – основа не только для сочных и вкусных котлет, но еще из него можно делать закуски, добавлять в пироги и пирожки. Еще из фарша очень просто готовится вкусное мясной блюдо – кальцоне.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из фарша, с томатной пастой и сыром – кальцоне.
Ингредиенты:
- 300 г. фарша
- соль, перец, сухой чеснок
- томатная паста/кетчуп
- зелень (руккола и шпинат )
- моцарелла
- сухари панко
Способ приготовления:
1. К фаршу добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем.
2. Формируем из фарша блинчик, половину смазываем томатной пастой и выкладываем зелень с сыром.
3. Закрываем другой половиной и хорошо залепляем края. По желанию можно смазать оливковым маслом, обязательно посыпаем сухарями.
4. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку, режим верх-низ без конвекции на 20 минут, после включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки.
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