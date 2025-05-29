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Что вкусного приготовить их фарша, кроме котлет: рецепт кальцоне с вкусной начинкой

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Рецепт блюда

Мясной фарш – основа не только для сочных и вкусных котлет, но еще из него можно делать закуски, добавлять в пироги и пирожки. Еще из фарша очень просто готовится вкусное мясной блюдо – кальцоне.

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Как приготовить кальцоне из фарша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из фарша, с томатной пастой и сыром – кальцоне.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 300 г. фарша
  • соль, перец, сухой чеснок
  • томатная паста/кетчуп
  • зелень (руккола и шпинат )
  • моцарелла
  • сухари панко

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем.

Фарш для блюда

2. Формируем из фарша блинчик, половину смазываем томатной пастой и выкладываем зелень с сыром.

Начинка для блюда

3. Закрываем другой половиной и хорошо залепляем края. По желанию можно смазать оливковым маслом, обязательно посыпаем сухарями.

Сколько готовить кальцоне

4. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку, режим верх-низ без конвекции на 20 минут, после включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки.

Готовое блюдо

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