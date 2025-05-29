Что вкусного приготовить их фарша, кроме котлет: рецепт кальцоне с вкусной начинкой

Мясной фарш – основа не только для сочных и вкусных котлет, но еще из него можно делать закуски, добавлять в пироги и пирожки. Еще из фарша очень просто готовится вкусное мясной блюдо – кальцоне.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из фарша, с томатной пастой и сыром – кальцоне.

Ингредиенты:

300 г. фарша

соль, перец, сухой чеснок

томатная паста/кетчуп

зелень (руккола и шпинат )

моцарелла

сухари панко

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем.

2. Формируем из фарша блинчик, половину смазываем томатной пастой и выкладываем зелень с сыром.

3. Закрываем другой половиной и хорошо залепляем края. По желанию можно смазать оливковым маслом, обязательно посыпаем сухарями.

4. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку, режим верх-низ без конвекции на 20 минут, после включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки.

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