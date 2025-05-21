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Что вкусного и полезного приготовить из яиц для завтрака и перекуса: рецепт шакшуки
Лучший продукт для приготовления блюд для завтрака – яйца. Из них можно сделать сытную и вкусную шакшуку с овощами, а также пышный и нежный омлет и быструю яичницу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной шакшуки, с овощами и сыром.
Ингредиенты:
- лук
- помидоры
- сладкий перчик
- сыр фелата
- яйца
- прованские травы
- соль
Способ приготовления:
1. На сковороде обжариваем лук до золотистой корочки, добавляем нарезанные томаты и сладкий перчик. Жарим 5-7 минуток на среднем огне, солим и добавляем специи.
2. Сверху разбиваем яйца, добавляем кусочки сыра фелата (фета), накрываем крышкой и готовим на низком огне до побеления белка яиц.
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