Что в СССР было вместо йогурта: продукт, о котором все забыли

Несмотря на отсутствие йогуртов в советском производстве, граждане СССР наслаждались широким ассортиментом кисломолочных продуктов. Одним из таких уникальных деликатесов был гянджлик — кисломолочный продукт из Азербайджанской ССР. Он отличался сочетанием питательных свойств натурального молока и сливок с изысканным фруктовым вкусом, что делало его особенным среди других молочных продуктов того времени.

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Гянджлик получил свое название в честь города Гянджа, что в Азербайджанской ССР, где собственно и было начато его производство. Этот кисломолочный продукт приобрел особую популярность в196001980-хгодах, когда в СССР активно развивалось производство кисломолочной продукции.

Что такое гянджлик и из чего его изготавливали

Гянджлик позиционировался как более мягкий и сладкий вариант традиционных кефира и сметаны, что сделало его универсальным в употреблении: его подавали с хлебом, блинами или употребляли как самостоятельный десерт. Он считался не только вкусным, но и полезным продуктом, что объяснялось доступностью ингредиентов и уникальной рецептурой, которая подходила для различных нужд.

Для приготовления гянджлика использовали следующие основные ингредиенты: цельное молоко высокой жирности, сливки, сахар и различные фруктовые сиропы. Выбор сиропов зависел от сезона и региона, включая айвовый, малиновый, вишневый, абрикосовый и другие. Для процесса ферментации применялись термофильные молочнокислые бактерии, что придавало продукту характерный нежный вкус и густую консистенцию. Добавление сахара и фруктовых сиропов не только улучшало вкусовые качества, но и способствовало его популярности среди детей.

Процесс производства гянджлика состоял из нескольких ключевых этапов. На этапе подготовки молоко и сливки пастеризовали при температуре 85190°C для уничтожения вредных микроорганизмов, после чего смесь охлаждали до 40245°C. Далее происходило сквашивание: к охлажденной молочной смеси добавляли термофильные закваски, и процесс длился несколько часов до достижения нужной консистенции и кислотности. Следующим шагом было добавление сахара и фруктовых сиропов, после чего продукт тщательно перемешивали и охлаждали. Завершающим этапом была фасовка готового гянджлика в стеклянные банки или керамические горшки для хранения.

Гянджлик отличался высоким содержанием белка, кальция и витаминов группы B, что делало его чрезвычайно полезным для здоровья. Благодаря своему богатому составу, он положительно влиял на пищеварение и был рекомендован для детей, беременных женщин и пожилых людей. Его нежная текстура, сладкий вкус и приятные фруктовые нотки делали его изысканнее других кисломолочных продуктов, доступных в СССР, и часто делали его желанным элементом даже на праздничном столе.

OBOZ.UA писал ранее, из чего изготавливали молоко и сметану в СССР – продукта, которые считались полностью "натуральными".

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