Не такое уж и натуральное: что подмешивали в молоко и сметану в СССР

В публичном пространстве все чаще звучат голоса ностальгии по советскому прошлому: мол, "тогда все было настоящее", "еда – натуральная". Среди наиболее упоминаемых продуктов – знаменитое советское мороженое и густая сметана, в которой, как любят повторять, "ложка стояла".

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Но действительно ли они были такими идеальными? OBOZ.UA рассказывает детали.

Каким было советское мороженое

В начале 1960-х годов, действительно, стандарты производства мороженого были высокими. В составе – сливки, молоко, натуральные ароматизаторы. Но из-за экономических трудностей, дефицита качественного сырья и общей практики "оптимизации" процессов, производители начали массово заменять сливки более дешевыми ингредиентами. Молоко, обезжиренное сухое молоко, растительные жиры (в том числе гидрогенизированные), пальмовое масло – все это стало типичными компонентами советского пломбира.

Чтобы мороженое сохраняло консистенцию, в него добавляли загустители – крахмал или пшеничную муку. Это позволяло удешевить производство и компенсировать отсутствие натурального жира. Конечно, в крупных городах и на "показательных" комбинатах часто придерживались ГОСТа, но в периферии рецепты были более гибкими.

Что добавляли в сметану

Сметана – еще один продукт, который в СССР стал символом "качества из прошлого". Но и здесь не все было так прозрачно.

Чтобы придать сметане густоты, производители использовали крахмал. Это был простой способ сделать консистенцию плотной, даже если содержание молочного жира было ниже нормы. Фактически это уже не сметана в классическом понимании, а нечто среднее между йогуртом и загущенной массой.

На некоторых производствах злоупотребляли и водой – добавляли ее к сырью, а затем сгущали смесь тем самым крахмалом. В результате – визуально качественный продукт, который "тянется ложкой", но содержание полезных веществ оставляет желать лучшего.

Что случалось на молокозаводах

Нередко работники молокозаводов рассказывали о так называемой практике "недолива" или "отката". Часть качественного сырья забирали "на сторону", а для отчетности партию доводили до нужного веса водой, суррогатами или техническими загустителями.

Поэтому разница между сметаной из госмагазина в областном центре и той же сметаной в районном магазине могла быть существенной.

В СССР система питания часто держалась на бумажных отчетах, компромиссах и попытках скрыть недостаток сырья.

Кстати, едва ли не каждый ребенок советской эпохи знал, что такое рыбий жир. Это средство было настоящей панацеей от всех болезней – его назначали как профилактическое средство от многих заболеваний, таких как рахит, анемия, туберкулез и т.д. OBOZ.UA рассказывал, почему детям постоянно давали рыбий жир и из чего его делали.

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