Что такое "шаг": как правильно склонять слово
Национальный банк Украины недавно предложил интересную инициативу – изменить название мелкой денежной единицы с "копейка" на "шаг". Пока неизвестно, будет ли эта идея реализована, но она уже вызвала немало обсуждений не только в финансовой или исторической плоскости, но и в языковой.
Ведь любое слово, которое потенциально может войти в активное употребление, должно быть грамматически понятным. Именно поэтому следует разобраться, как грамматически функционирует слово "шаг" в современном украинском языке.
Грамматическая характеристика слова "шаг"
Слово "шаг" – существительное мужского рода, что оно склоняется по тем же правилам, что и большинство подобных существительных на твердый согласный, в частности таких, как "доллар", "метр", "бал" и т.д.
Форма родительного падежа: "шагу" или "шага"
Один из самых частых вопросов – как правильно употреблять "шаг" в родительном падеже единственного числа.
Согласно языковой норме, для названий денежных единиц в родном падеже единственного употребляется окончание -а. Именно поэтому правильно говорить "шага".
Ударение в слове "шаг" в разных формах
В слове "шаг" в большинстве падежных форм (за исключением именительного и находного единственного числа) ударение переходит на второй слог. Например:
- шага́ – форма родового відмінка однини;
- шаго́ві – давальний відмінок однини;
- шаго́м – орудний;
- шаги́ – множина;
- шагі́в, шага́м, шага́ми, шага́х – форми множини у різних відмінках.
Прилагательная форма от слова "шаг"
От существительного "шаг" образуется прилагательное "шаговий". Ударение в этом слове падает на третий слог – суффикс -вий.
Примеры употребления:
- шаговий еквівалент;
- шагова монета;
- шагові операції.
Уменьшительно-ласкательная форма
Для разговорной, неформальной речи характерно употребление уменьшенно-ласкательных форм. В случае с существительным "шаг" такой формой является "шажо́к".
Дай хоч один шажо́к!
Малий десь заховав три шажки́.
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