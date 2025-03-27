Что такое 'шаг': как правильно склонять слово

Национальный банк Украины недавно предложил интересную инициативу – изменить название мелкой денежной единицы с "копейка" на "шаг". Пока неизвестно, будет ли эта идея реализована, но она уже вызвала немало обсуждений не только в финансовой или исторической плоскости, но и в языковой.

Видео дня

Ведь любое слово, которое потенциально может войти в активное употребление, должно быть грамматически понятным. Именно поэтому следует разобраться, как грамматически функционирует слово "шаг" в современном украинском языке.

Грамматическая характеристика слова "шаг"

Слово "шаг" – существительное мужского рода, что оно склоняется по тем же правилам, что и большинство подобных существительных на твердый согласный, в частности таких, как "доллар", "метр", "бал" и т.д.

Форма родительного падежа: "шагу" или "шага"

Один из самых частых вопросов – как правильно употреблять "шаг" в родительном падеже единственного числа.

Согласно языковой норме, для названий денежных единиц в родном падеже единственного употребляется окончание -а. Именно поэтому правильно говорить "шага".

Ударение в слове "шаг" в разных формах

В слове "шаг" в большинстве падежных форм (за исключением именительного и находного единственного числа) ударение переходит на второй слог. Например:

шага́ – форма родового відмінка однини;

шаго́ві – давальний відмінок однини;

шаго́м – орудний;

шаги́ – множина;

шагі́в, шага́м, шага́ми, шага́х – форми множини у різних відмінках.

Прилагательная форма от слова "шаг"

От существительного "шаг" образуется прилагательное "шаговий". Ударение в этом слове падает на третий слог – суффикс -вий.

Примеры употребления:

шаговий еквівалент;

шагова монета;

шагові операції.

Уменьшительно-ласкательная форма

Для разговорной, неформальной речи характерно употребление уменьшенно-ласкательных форм. В случае с существительным "шаг" такой формой является "шажо́к".

Дай хоч один шажо́к!

Малий десь заховав три шажки́.

Ранее OBOZ.UA объяснял, что такое "реченец" и когда следует употреблять это слово.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.