Что такое 'реченець': значение слова многих удивит

Англицизмы в украинском языке – довольно распространенное явление. Это слова и выражения, взятые из английского языка, которые используются в украинском. Это явление является частью общего процесса речевого взаимодействия и глобализации.

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Эти слова начали появляться в условиях глобализации и под влиянием англоязычной культуры. К их появлению приводит развитие технологий и Интернета, где английский язык играет ключевую роль. Как следствие происходит заимствование терминологии из разных областей, таких как IT, бизнес, спорт. Примеры англицизмов: "дедлайн", "челлендж", "фейк", "тренд", "блогер", "ивент", "коворкинг", "стартап", "скил", "таск" и другие.

OBOZ.UA предлагает узнать, как заменить заимствованное слово "дедлайн" украинским вариантом. Словари предлагают следующие синонимы:

кінцевий термін,

крайдата,

крайчас,

строк,

термін,

крайня межа,

краймежа

реченець.

Что означает слово "реченець"?

Аутентичное слово "реченець" можно употреблять вместо распространенного англицизма "дедлайн". Это слово имеет глубокие исторические корни и позитивную коннотацию.

"Реченець" – это украинское слово, которое означает "срок" или "конечный термин". Он использовался в украинской литературе и быту на протяжении веков.

Примеры употребления слова "реченець"

Классики, такие как Иван Франко и Михаил Коцюбинский, в своих произведениях использовали слово "реченець" в значении "срок" или для обозначения конечного термина. Примеры употребления:

Реченець подачі документів на конкурс вже минув, тому прийом заявок завершено.

Він пообіцяв повернути борг до визначеного реченця, але так і не зробив цього.

Наближається реченець здачі проєкту, тому всі учасники команди працюють над його завершенням.

Слово "дедлайн" имеет отрицательную коннотацию, поскольку происходит от английского "deadline", что буквально означает "линия смерти". "Реченець" – это положительное и благозвучное слово, подчеркивающее важность соблюдения терминов.

Использование подлинных украинских слов помогает сохранить и развивать наш язык. Замените англицизм "дедлайн" на благозвучное и содержательное слово "реченець".

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