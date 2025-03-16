Что означает слово 'інтенція': объяснение

Заимствованные слова составляют значительную часть лексического богатства любого языка. Конечно, не исключение здесь и украинский язык.

Видео дня

Особое место среди таких заимствований занимают латинизмы. Важно понимать, что латинский стал прародителем целой группы языков (так называемые романские – итальянский, французский, испанский, португальский, румынский и некоторые другие) и обогатил практически все языки мира. OBOZ.UA сегодня расскажет о слове, которое пришло именно из латыни. И это слово "інтенція".

Происходит оно от латинского intentio, что переводится как "намерение, стремление". Со временем слово сохранило свое значение, но и получило несколько дополнительных.

Так Большой толковый словарь украинского языка указывает, что слово "інтенція" может означать:

направленность сознания на определенный объект;

намерение, замысел, конкретную направленность психической активности человека на любой объект.

Чаще это слово можно встретить в западных вариантах украинского языка. Здесь оно вошло в обиход под влиянием польского, где лексема употребляется более широко. В частности, примеры его употребления можно найти в публицистических произведениях Ивана Франко:

Чи сором для історика літератури не знати таких або інших фактів, про котрі видає свій суд, се також діло зглядне, але й тут я не то що особистої образи, але навіть інтенції (котрої у мене не було) — добачити не можу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории другого интересного заимствования – слова "алло", которое мы говорим, когда берем трубку телефона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.