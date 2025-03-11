Что такое 'партика': значение редкого слова

Вы могли слышать это слово украинского языка, когда знакомились с кем-то новым. Ведь Партыка – это относительно распространенная украинская фамилия.

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А вот что оно означает знают далеко не все. OBOZ.UA полистал словари и узнал, какое значение имеет колоритное украинское существительное "партика". Добавляем его в наш словарь необычных, редких и красивых слов.

Итак, Большой толковый словарь украинского языка определяет слово "партика" так: большой кусок хлеба. В то время как Орфографический словарь украинского языка указывает, что оно просто обозначает хлебный ломтик. К тому же он маркирует это слово как диалектное.

Можем ли мы встретить слово "партика" в литературе? Конечно что да. Вот несколько примеров:

Діти на півзрості їдять цілий день, як качки. Он мої, вірите, одбатую на сніданок ось по такій партиці хліба, дам на двох глечик молока – мало. (М. Кропивницкий)

– Та що ти, що ти! Будь ласка! – вона побігла на кухню, відремізувала від буханки величезну партику, намазала в палець масла і поклала на стілець. (В. Нестайко)

А вот синонимы к слову "партика", которые можно встретить в украинском языке:

скибка;

скиба;

скибина;

окраєць (часть, отрезанная от края хлеба).

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