Что такое "партика": значение редкого слова
Вы могли слышать это слово украинского языка, когда знакомились с кем-то новым. Ведь Партыка – это относительно распространенная украинская фамилия.
А вот что оно означает знают далеко не все. OBOZ.UA полистал словари и узнал, какое значение имеет колоритное украинское существительное "партика". Добавляем его в наш словарь необычных, редких и красивых слов.
Итак, Большой толковый словарь украинского языка определяет слово "партика" так: большой кусок хлеба. В то время как Орфографический словарь украинского языка указывает, что оно просто обозначает хлебный ломтик. К тому же он маркирует это слово как диалектное.
Можем ли мы встретить слово "партика" в литературе? Конечно что да. Вот несколько примеров:
- Діти на півзрості їдять цілий день, як качки. Он мої, вірите, одбатую на сніданок ось по такій партиці хліба, дам на двох глечик молока – мало. (М. Кропивницкий)
- – Та що ти, що ти! Будь ласка! – вона побігла на кухню, відремізувала від буханки величезну партику, намазала в палець масла і поклала на стілець. (В. Нестайко)
А вот синонимы к слову "партика", которые можно встретить в украинском языке:
- скибка;
- скиба;
- скибина;
- окраєць (часть, отрезанная от края хлеба).
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