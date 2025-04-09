Что такое 'бисаги': значение многих удивит

Украинский язык содержит тысячи редких и интересных слов, которые так интересно изучать. Именно они дают более глубокое чувство и понимание языка, даже если вы не используете их в ежедневной речи.

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Таким словом является существительное "бисаги". OBOZ.UA рассказывает, что оно означает, чем особенно и где используется.

Согласно определению 11-томного словаря украинского языка, бисагами называют двойную сумку. Ее части могут быть соединены между собой холстом или веревкой. Такую конструкцию удобно было опрокидывать через плечо, если какой-нибудь тяжелый груз нужно было перенести на большое расстояние. Также эту сумку можно было набросить на коня. Обычно ее размещали перед седлом.

Слово "бисаги" диалектное и происходит из западных регионов Украины, в частности, с Коломыйщины. Оно имеет двойной ударение. Его можно произнести как бисАги, или как бИсаги. А еще написать его через букву е – бесаги – не будет ошибкой. А вот в единственном числе употреблять это слово нельзя – оно имеет только форму множественного.

Кстати, в Коломые и в близлежащих регионах бисаги до сих пор можно встретить в быту. В основном, в гуцульских деревнях такая сумка используется во время свадебных обрядов. Именно в бисаги складывают угощение, которое везут впереди праздничного шествия. Раньше таким образом носили святить в церковь пасхальные блюда. Сейчас для этого в основном используют корзины.

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