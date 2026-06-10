Что снится собакам, когда они спят: неожиданный ответ

Наблюдать за тем, как ваша собака спит, очень мило, особенно когда ее лапы дергаются, будто она бегает, или когда ваш любимец во сне тихо лает. Как владельцы домашних животных, мы часто представляем, как они мечтают обнять нас на диване или бегать по просторной лужайке со своими четвероногими друзьями.

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Доктор Дейрдре Барретт, клинический и эволюционный психолог из Гарвардской медицинской школы, ранее проводила исследование, чтобы выяснить, о чем могут мечтать собаки, пишет Express.

Она предполагает, что собаки, вероятно, видят сны о своем повседневном опыте, подобно людям, что говорит о том, что им вполне свойственно видеть сны о своих хозяевах.

Нет оснований полагать, что животные чем-то отличаются. Поскольку собаки, как правило, чрезвычайно привязаны к своим хозяевам, вполне вероятно, что ваша собака видит во сне ваше лицо, ваш запах и то, как она вам угождает или раздражает.

Хотя невозможно точно определить, что снится собакам, доктор Барретт утверждает, что когда лапы или ноги животного дергаются, оно, вероятно, мечтает о беге, а когда начинает лаять, может общаться с другой собакой или человеком в своем сне.

Она отмечает, что большинство животных имеют циклы сна, подобные человеческим, переходя через легкий, глубокий и REM-сон.

Именно во время фазы быстрого движения глаз (REM-сна) люди видят сны, что приводит экспертов к мысли, что это вероятно происходит и с другими животными, включая собак.

У людей фаза быстрого сна обычно начинается через 90 минут после начала дневного сна и длится от пяти до пятнадцати минут, причем каждый цикл удлиняется по мере прохождения ночи.

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