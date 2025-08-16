Что сделать с агапантусом, чтобы он красиво цвел в следующем году

Сезон цветения агапантуса уже близко. С его высокими стеблями и прекрасными сферами из мелких голубых или белых цветков, он довольно популярен среди цветоводов.

В течение вегетационного периода его следует время от времени удобрять и поливать каждые несколько дней. Они могут переносить засуху, а это значит, не нуждаются в тщательном уходе, пишет OBOZ.UA.

Агапантусы любят находиться на солнце и свежем воздухе в теплые месяцы; однако, когда наступает глубокая зима, их следует накрыть флисом. В этом весь секрет яркого цветения на следующий год. Это предотвращает обмерзание и повреждение растений.

Полив — один из ключевых элементов ухода за агапантусом. В период активной вегетации растение требует регулярного, но умеренного увлажнения, особенно летом. Однако застой воды, особенно при пониженной температуре, может привести к загниванию корневища.

Поливают мягкой, отстоянной водой комнатной температуры. Лучшее время для полива — утро или вечер, избегая попадания влаги на бутоны и листья в солнечную погоду. Для контейнеров с агапантусом можно использовать поддоны с керамзитом, способствующие сохранению микровологи.

Агапантус хорошо реагирует на систематическую подкормку, особенно в период активного роста и формирования бутонов. В украинских климатических условиях, где вегетационный сезон имеет ограниченную продолжительность, грамотно организованная система внесения удобрений является залогом длительного цветения.

