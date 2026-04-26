Что сделать, если спатифиллум долго не цветет: натуральное средство

Многие любители комнатных цветов наверняка сталкивались с ситуацией, когда их мирные лилии (спатифиллум) пышно зеленеют на подоконниках, но почему-то отказываются цвести.

Как оказалось, есть одно натуральное домашнее средство, которое, как известно, творит чудеса. Эксперты советуют избегать использования агрессивных химикатов для своих комнатных растений, выбирая вместо этого натуральные лайфхаки и хитрости, которые не слишком вредны для растения или окружающей среды, пишет OBOZ.UA.

Один из таких домашних натуральных лайфхаков, который получил широкую популярность за результативность, – это полив растения стаканом сырой рисовой воды раз в месяц.

Причина, почему рисовая вода считается лучшим натуральным удобрением для миролюбивых лилий, заключается в том, что она содержит небольшое количество азота, калия и фосфора — трех питательных веществ, необходимых комнатным растениям для стимулирования цветения, увеличения роста листьев и содействия развитию корней.

Он также богат цинком, железом и серой – все эти вещества способствуют росту растений, если их вносить в почву в правильных количествах.

Важно убедиться, что раствор сырой рисовой воды не содержит масла, соли или любых приправ, поскольку это может оказаться вредным для роста миролюбивой лилии.

Это еще не все. Рисовая вода также содержит небольшое количество минералов, таких как магний и витамины группы В, которые поддерживают выработку энергии растением, что приводит к большему и лучшему цветению, особенно у мирных лилий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, где лучше поставить спатифиллум, чтобы он цвел круглый год.

