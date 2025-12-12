Что сделать, чтобы уберечь домашних любимцев от опасности зимой: топ-5 шагов

Эксперты предупреждают, что зима несет скрытые риски для здоровья наших четвероногих друзей, которые часто недооценивают.

Видео дня

Большинство владельцев домашних животных не осознают, что температура ниже 7°C является слишком низкой для безопасного пребывания котов на улице, а большинство пород собак сталкиваются с рисками для здоровья при 5°C или ниже, пишет Express.

Специалисты поделились пятью важными советами, которые помогут владельцам домашних животных защитить своих пушистых друзей этой зимой.

Откорректируйте их рацион

Зима может увеличить энергетические потребности домашнего животного. Некоторым из них, особенно тем, которые активны или живут в холодных условиях, может потребоваться больше пищи зимой. Их организм быстрее сжигает энергию, поскольку они наращивают густую зимнюю шерсть, регулируют внутреннюю температуру тела и накапливают жировые запасы, чтобы помочь справиться с холодом. Чтобы удовлетворить этот повышенный спрос, рассмотрите возможность употребления энергетически плотных продуктов, безопасных для собак и кошек, включая костные бульоны, жирную рыбу и брокколи.

Держите их в тепле и сухости

Мокрый мех может привести к бактериальным инфекциям или слипанию шерсти, особенно у длинношерстных пород. Тщательно высушивайте домашних животных после прогулок, избегайте чрезмерного купания и рассмотрите возможность использования пальто для собак короткошерстных пород или тех, кто происходит из более теплого климата.

Ухаживайте за лапами зимой

Соль, лед и химикаты для размораживания могут повредить лапы. Мойте и высушивайте их после прогулок, проверяйте на наличие покраснения или трещин и наносите увлажняющий бальзам, безопасный для домашних животных, чтобы успокоить и защитить кожу.

Следите за антифризом

Антифриз, который часто используется в транспортных средствах и водных сооружениях, содержит токсичные химические вещества, которые могут привлекать домашних животных.

Лучший способ ограничить риск отравления антифризом – это использовать безопасный для домашних животных антифриз и не дать вашей собаке пить из луж. Зимой антифриз часто используется в водных элементах в частных и общественных местах, поэтому не позволяйте своим домашним животным пить из них.

Следите за их суставами

Холодная, влажная погода может усилить боль в суставах, особенно у старших домашних животных. Признаками являются трудности с подъемом по лестнице или снижение активности. Добавки, содержащие глюкозамин и хондроитин сульфат, могут помочь поддерживать здоровье суставов и облегчать подвижность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда стоит одевать собаке верхнюю одежду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.