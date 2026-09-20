Что сделать, чтобы окна осенью не запотевали: необходимые меры

Чрезмерная влажность в доме осенью распространенная проблема, но она может быть опаснее, чем некоторые думают. Она может привести к росту плесени и появлению грибковых спор на стенах. Оптимальный уровень влажности в доме должен составлять 40–60%. Превышение 60% способствует росту плесени и грибка.

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Если ваши окна запотели, незамедлительно примите меры. Узнайте, что вы можете сделать, чтобы устранить проблему, пишет OBOZ.UA.

Неисправные вентиляционные решетки, редкое проветривание, протекание окон и повседневные действия, такие как приготовление пищи, купание или сушка белья в помещении, способствуют появлению сырости в вашем доме.

Вместо дорогих осушителей воздуха вы можете бороться с проблемой с помощью домашних средств. Даже некоторые комнатные растения идеально подходят для этой цели, поскольку они эффективно поглощают влагу из воздуха.

Осенью и зимой дома проветривают реже, а погода на улице часто дождливая и пасмурная. Это способствует образованию конденсата на окнах. Вода конденсируется, когда тёплый, влажный воздух из комнаты соприкасается с холодным стеклом. Чем выше влажность в доме, тем больше конденсата.

Комнатные растения могут помочь улучшить эту ситуацию. Особенно рекомендуется спатифилум, поскольку его листья прекрасно поглощают лишнюю влагу и осушают воздух. Папоротники также могут быть полезны. Их стоит разместить на подоконнике, чтобы помочь контролировать влажность.

Однако это не единственное решение. Домашние средства, такие как посыпание подоконника пищевой содой, наполнителем для домашних животных или даже обычной поваренной солью, также хорошо работают. Порошок нужно регулярно заменять, чтобы обеспечить его эффективность.

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