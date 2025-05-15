Что сделать 15 мая, чтобы получить деньги и успех: астропрогноз

В четверг, 15 мая продолжается 18 лунный день. Луна находится в созвездии Стрельца, Солнце находится в Тельце.

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Каким будет этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. И она сразу предупредила, что сегодня стоит сделать ритуал, который принесет деньги и успех.

"Это очень интересно, потому что, мы делаем эти ритуалы каждый день. Мы встаем с постели. И вот первый ритуал – это мы открываем глаза, встаем с кровати. Не просто так люди говорят: "Ой, встал не с той ноги, неправильно встал с кровати и все, день пошел вкривь и вкось". Поэтому очень важно, когда вы просыпаетесь, благословить себя, пожелать себе счастья на сегодняшний день, медленно, постепенно и очень мягко встать с постели", – рассказала астролог.

Далее она посоветовала заниматься собой, своими делами, погрузившись в себя. "Когда вы пошли в ванную комнату, вы пошли умываться, вы пошли переодеваться. Очень важно, когда вы умываетесь, вы наедине с собой", – порекомендовала она.

Исита Гая призвала во время гигиенических процедур мысленно смывать с себя все лишнее. "Смойте вчерашний день, смойте себя все события, которые с вами происходили ночью, плохие сны, какие-то глупые приметы. Примите душ, почувствуйте свое тело. Почувствуйте, что ваше тело – это божественное сознание, это божественный инструмент. И сегодня отдайте свое тело богу", – рассказала она.

Астролог посоветовала в этот день дать богу проявляться через ваше тело, мысли, слова и желания. "Дайте Творцу проявляться через вас в этот день", – призвала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA опубликовал гороскоп на 15 мая для всех знаков зодиака - кому сегодня нужно обратить внимание на свое здоровье.

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