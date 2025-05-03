Что происходило в Харькове и области после ночной атаки 'Шахедами': спасатели и полиция показали фото

Вечером 2 мая российская террористическая армия совершила очередную массированную атаку по Харькове. Вследствие обстрела в разных районах областного центра возникли пожары.

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Враг применил не менее 15 дронов-камикадзе. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По информации правоохранителей, вооруженные силы РФ совершили масштабную атаку на Харьков с применением ударных беспилотников в период ориентировочно с 21:30 до 22:15. Под обстрелами находились Основянский, Слободской, Салтовский и Киевский районы.

В результате атаки в Харькове повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия и магазины. Разной степени тяжести травмы и острый шок получил 51 человек. Среди пострадавших две девушки в возрасте 11 и 16 лет.

Также стало известно, что во время атаки российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями. Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что приводит к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения. Его использование особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права.

При процессуальном руководстве окружных прокуратур г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия в целях надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что спасатели ликвидировали все пожары, которые возникли вследствие российских обстрелов. Кроме того, психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим.

В Национальной полиции добавили, что оккупанты также терроризировали населенные пункты региона. При обстреле ФАБ-1500 Купянского района погиб мужчина, еще один получил ранения.

Кроме Харькова россияне применили десяток дронов-камикадзе для обстрела поселка Велики Бурлук. Там зафиксированы попадания в здание универмага, многоквартирный жилой дом. Пострадали две женщины 87 и 56 лет.

В селе Цаповка Богодуховского района из-за удара авиабомбой повреждены пять частных домов, неработающее складское помещение, хозяйственные постройки, энергосети. Пострадала женщина 75 лет.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар российских оккупационных войск по Харькову вечером 2 мая, в результате которого ранения получили десятки человек. Глава государства подчеркнул, что россияне раз атаковали жилую застройку именно, когда украинцы находились дома и укладывали детей спать.

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