Что приготовить с подсохшей паски: рецепт самого вкусного десерта из пасхальной выпечки
Если у вас осталась паска, она может быть основой для очень вкусных десертов. Все что нужно сделать – просто порезать и обжарить кусочки паски в яйцах, смазать джемом и вы получите потрясающий десерт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из "вчерашней" паски, который понравится всем.
Ингредиенты:
- Паска
- Молоко – 1 стакан
- Яйца – 3 шт
- Корица – по желанию
- Сахар – по вкусу
- Для жарки: растительное масло + сливочное масло
Для ягодной начинки (можно сделать из любых других ягод):
- Замороженная ягоды – 350 г
- Сахар – 3 ст.л
- Кукурузный крахмал – 1 ст.л
- Вода – 1-2 ст.л
Способ приготовления:
1. Берем паску, отрезаем верхушку, паску нарезаем на толстенькие кружочки.
2. В глубокой миске взбиваем вилкой яйца, молоко и корицу.
3. Вымачиваем кусочки паски в яичной смеси и отправляем на сковороду на которой уже подогрели растительное масло и сливочное масло. Жарим до золотистой корочки с двух сторон.
4. Для ягодной начинки: в сковороде или сотейнике смешайте ягоды, сахар, крахмал и воду, все перемешиваем, ставим на средний огонь и варим до консистенции джема.
Соберите слоями блюдо, украшаем шариками мороженого и посыпкой для паски, можно без!
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