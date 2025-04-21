Что приготовить с подсохшей паски: рецепт самого вкусного десерта из пасхальной выпечки

Если у вас осталась паска, она может быть основой для очень вкусных десертов. Все что нужно сделать – просто порезать и обжарить кусочки паски в яйцах, смазать джемом и вы получите потрясающий десерт.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из "вчерашней" паски, который понравится всем.

Ингредиенты:

Паска

Молоко – 1 стакан

Яйца – 3 шт

Корица – по желанию

Сахар – по вкусу

Для жарки: растительное масло + сливочное масло

Для ягодной начинки (можно сделать из любых других ягод):

Замороженная ягоды – 350 г

Сахар – 3 ст.л

Кукурузный крахмал – 1 ст.л

Вода – 1-2 ст.л

Способ приготовления:

1. Берем паску, отрезаем верхушку, паску нарезаем на толстенькие кружочки.

2. В глубокой миске взбиваем вилкой яйца, молоко и корицу.

3. Вымачиваем кусочки паски в яичной смеси и отправляем на сковороду на которой уже подогрели растительное масло и сливочное масло. Жарим до золотистой корочки с двух сторон.

4. Для ягодной начинки: в сковороде или сотейнике смешайте ягоды, сахар, крахмал и воду, все перемешиваем, ставим на средний огонь и варим до консистенции джема.

Соберите слоями блюдо, украшаем шариками мороженого и посыпкой для паски, можно без!

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