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Что приготовить с подсохшей паски: рецепт самого вкусного десерта из пасхальной выпечки

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Рецепт десерта

Если у вас осталась паска, она может быть основой для очень вкусных десертов. Все что нужно сделать  – просто порезать и обжарить кусочки паски в яйцах, смазать джемом и вы получите потрясающий десерт. 

Видео дня
Что приготовить из паски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из "вчерашней" паски, который понравится всем.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Паска
  • Молоко – 1 стакан
  • Яйца – 3 шт
  • Корица – по желанию
  • Сахар – по вкусу 
  • Для жарки: растительное масло + сливочное масло

Для ягодной начинки (можно сделать из любых других ягод): 

  • Замороженная ягоды – 350 г
  • Сахар – 3 ст.л
  • Кукурузный крахмал – 1 ст.л
  • Вода – 1-2 ст.л

Способ приготовления: 

1. Берем паску, отрезаем верхушку, паску нарезаем на толстенькие кружочки.

Вкусная паска

2. В глубокой миске взбиваем вилкой яйца, молоко и корицу.

Яичный кляр

3. Вымачиваем кусочки паски в яичной смеси и отправляем на сковороду на которой уже подогрели растительное масло и сливочное масло. Жарим до золотистой корочки с двух сторон.

Жареная паска

4. Для ягодной начинки: в сковороде или сотейнике смешайте ягоды, сахар, крахмал и воду, все перемешиваем, ставим на средний огонь и варим до консистенции джема.

Ягодный джем

Соберите слоями блюдо, украшаем шариками мороженого и посыпкой для паски, можно без!

Готовое блюдо

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