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Что приготовить из лаваша, одного яйца и авокадо для перекуса: самый быстрый рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака или перекуса, идеальным продуктом для будет лаваш. Из него получатся сытные роллы, трубочки, шаурма, а также запеканки и пироги.

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Закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с авокадо, зеленью и крем-сыром для перекуса.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • тортилья или лаваш
  • авокадо
  • крем-сыр
  • соль, перец
  • микс зелени
  • яйцо
  • тунец консервированный

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите авокадо, крем-сыр, разомните.

Лаваш, крем-сыр и авокадо

2. Из яйца сделайте омлет.

Омлет для блюда

3. Выложите на лаваш омлет, сверху зелень, овощи, тунец.

Начинка для закуски

4. Сверните в рулет и обжарьте, разрежьте пополам и можно есть!

Готовое блюдо

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