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Что приготовить из лаваша, одного яйца и авокадо для перекуса: самый быстрый рецепт сытного блюда
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака или перекуса, идеальным продуктом для будет лаваш. Из него получатся сытные роллы, трубочки, шаурма, а также запеканки и пироги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с авокадо, зеленью и крем-сыром для перекуса.
Ингредиенты:
- тортилья или лаваш
- авокадо
- крем-сыр
- соль, перец
- микс зелени
- яйцо
- тунец консервированный
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите авокадо, крем-сыр, разомните.
2. Из яйца сделайте омлет.
3. Выложите на лаваш омлет, сверху зелень, овощи, тунец.
4. Сверните в рулет и обжарьте, разрежьте пополам и можно есть!
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