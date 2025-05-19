Что приготовить из лаваша, одного яйца и авокадо для перекуса: самый быстрый рецепт сытного блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака или перекуса, идеальным продуктом для будет лаваш. Из него получатся сытные роллы, трубочки, шаурма, а также запеканки и пироги.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с авокадо, зеленью и крем-сыром для перекуса.

Ингредиенты:

тортилья или лаваш

авокадо

крем-сыр

соль, перец

микс зелени

яйцо

тунец консервированный

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите авокадо, крем-сыр, разомните.

2. Из яйца сделайте омлет.

3. Выложите на лаваш омлет, сверху зелень, овощи, тунец.

4. Сверните в рулет и обжарьте, разрежьте пополам и можно есть!

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