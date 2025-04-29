Что приготовить из лаваша и яиц для перекуса: рецепт сытного блюда за 10 минут

Лаваш – продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также пирогов и запеканок. Еще из лаваша получатся вкусные и полезные рулеты с разными начинками и чипсы, шаурму.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц и лаваша для сытного перекуса.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт

яйца – 2 шт

соль в яйца по вкусу

сыр – 4 шт.(слайсами)

тунец в собственном соку, или мясо любое по вкусу

помидорки черри – 2 шт

масло или масло для жарки

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, вылейте на сковороду, дайте прихватиться.

2. Сверху накройте лавашем, готовьте, пока яичная масса не прилипнет к лавашу и переверните.

3. Сверху на одну сторону выложите тунец, помидоры, сыр и накройте второй.

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