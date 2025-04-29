Видео дня
Что приготовить из лаваша и яиц для перекуса: рецепт сытного блюда за 10 минут
Лаваш – продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также пирогов и запеканок. Еще из лаваша получатся вкусные и полезные рулеты с разными начинками и чипсы, шаурму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц и лаваша для сытного перекуса.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт
- яйца – 2 шт
- соль в яйца по вкусу
- сыр – 4 шт.(слайсами)
- тунец в собственном соку, или мясо любое по вкусу
- помидорки черри – 2 шт
- масло или масло для жарки
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью, вылейте на сковороду, дайте прихватиться.
2. Сверху накройте лавашем, готовьте, пока яичная масса не прилипнет к лавашу и переверните.
3. Сверху на одну сторону выложите тунец, помидоры, сыр и накройте второй.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: