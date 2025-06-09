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Что приготовить из лаваша и моцареллы для сытного перекуса: рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
273
Что приготовить из лаваша и моцареллы для сытного перекуса: рецепт блюда за 5 минут

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд для легкого перекуса. Еще из лаваша можно сделать легкую пиццу, булочки, а также торты.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного перекуса из лаваша, с двумя видами сыра и зеленью.

Закуска из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр моцарелла или сулугуни
  • петрушка или ваша любимая зелень
  • чеснок
  • помидор
  • майонез
  • соль

Способ приготовления:

1. Сыр натрите и смешайте с зеленью.

Начинка для лаваша

2. Лаваш смажьте майонезом, выложите начинку и порезанный помидор.

Приготовление блюда

3. Сверните и обжарьте. Разрежьте пополам и подавайте.

Готовый лаваш

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