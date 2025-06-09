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Что приготовить из лаваша и моцареллы для сытного перекуса: рецепт блюда за 5 минут
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд для легкого перекуса. Еще из лаваша можно сделать легкую пиццу, булочки, а также торты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного перекуса из лаваша, с двумя видами сыра и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр моцарелла или сулугуни
- петрушка или ваша любимая зелень
- чеснок
- помидор
- майонез
- соль
Способ приготовления:
1. Сыр натрите и смешайте с зеленью.
2. Лаваш смажьте майонезом, выложите начинку и порезанный помидор.
3. Сверните и обжарьте. Разрежьте пополам и подавайте.
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