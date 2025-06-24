Что приготовить из кабачков для перекуса: рецепт очень вкусного рулета с сырной начинкой

Кабачки – очень бюджетные и вкусные овощи, которые могут быть основой для приготовления вкусного рагу, а также салатов, закусок. Еще их можно вкусно жарить в кляре, готовить в духовке, а также фаршировать.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка, моркови и сыра.

Ингредиенты:

100-125 г моркови

100-125 г кабачка

100 г. сыра

2 яйца

соль

прованские травы

Для начинки:

150 г крем-сыра

2 ст.л йогурта/сметаны

100 г ветчины

50 г шпината

Способ приготовления:

1. Морковь и кабачок натираем на крупной терке, кабачок отжимаем. Добавляем творог, яйца, соль и специи.

2. Перекладываем смесь на застеленный пергаментом противень и разравниваем в тонкий пласт. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 20-25 минут. Даем немного остыть и переворачиваем.

3. Для сырной начинки: соединяем все ингредиенты и смазываем ею овощной блинчик, сверху выкладываем кусочки ветчины и шпинат.

4. Заворачиваем в рулет, отправляем в холодильник на 1-2 часа, но можно есть и сразу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: