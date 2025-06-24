Что приготовить из кабачков для перекуса: рецепт очень вкусного рулета с сырной начинкой
Кабачки – очень бюджетные и вкусные овощи, которые могут быть основой для приготовления вкусного рагу, а также салатов, закусок. Еще их можно вкусно жарить в кляре, готовить в духовке, а также фаршировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка, моркови и сыра.
Ингредиенты:
- 100-125 г моркови
- 100-125 г кабачка
- 100 г. сыра
- 2 яйца
- соль
- прованские травы
Для начинки:
- 150 г крем-сыра
- 2 ст.л йогурта/сметаны
- 100 г ветчины
- 50 г шпината
Способ приготовления:
1. Морковь и кабачок натираем на крупной терке, кабачок отжимаем. Добавляем творог, яйца, соль и специи.
2. Перекладываем смесь на застеленный пергаментом противень и разравниваем в тонкий пласт. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 20-25 минут. Даем немного остыть и переворачиваем.
3. Для сырной начинки: соединяем все ингредиенты и смазываем ею овощной блинчик, сверху выкладываем кусочки ветчины и шпинат.
4. Заворачиваем в рулет, отправляем в холодильник на 1-2 часа, но можно есть и сразу.
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