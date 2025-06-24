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Что приготовить из кабачков для перекуса: рецепт очень вкусного рулета с сырной начинкой

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
2,1 т.
Рецепт закуски

Кабачки – очень бюджетные и вкусные овощи, которые могут быть основой для приготовления вкусного рагу, а также салатов, закусок. Еще их можно вкусно жарить в кляре, готовить в духовке, а также фаршировать. 

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка, моркови и сыра.

Рулет из кабачка и моркови

Ингредиенты: 

  • 100-125 г моркови
  • 100-125 г кабачка
  • 100 г. сыра
  • 2 яйца
  • соль
  • прованские травы

Для начинки:

  • 150 г крем-сыра
  • 2 ст.л йогурта/сметаны
  • 100 г ветчины
  • 50 г шпината

Способ приготовления: 

1. Морковь и кабачок натираем на крупной терке, кабачок отжимаем. Добавляем творог, яйца, соль и специи.

Основа для теста

2. Перекладываем смесь на застеленный пергаментом противень и разравниваем в тонкий пласт. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 20-25 минут. Даем немного остыть и переворачиваем.

Начинка для блюда

3. Для сырной начинки: соединяем все ингредиенты и смазываем ею овощной блинчик, сверху выкладываем кусочки ветчины и шпинат.

Приготовление блюда

4. Заворачиваем в рулет, отправляем в холодильник на 1-2 часа, но можно есть и сразу. 

Готовый рулет

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