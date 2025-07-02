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Что приготовить из хлеба, яиц и авокадо: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить очень сытное блюдо, идеальным продуктом будет хлеб. Из него можно приготовить тосты, запеканки и просто гренки.

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Тосты с авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных жареных гренок в сырном кляре.

Ингредиенты:

  • Батон на закваске
  • Авокадо – 1 шт.
  • Сыр Моцарелла 
  • Яйца – 2 шт.
  • Микрогрин – для украшения
  • Соус унаги – по вкусу
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. В миске взбей яйца со сметаной, добавь соль и перец по вкусу.

Яичный кляр

2. Нарежьте батон на ломтики.

Батон с сырном кляре

3. Натрите сыр на мелкую терку. Каждый ломтик батона обмокните сначала в яичную смесь, а затем обваляйте в натертом сыре.

Сколько жарить гренки

Подавайте с авокадо и овощами и унаги!

Готовое блюдо

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