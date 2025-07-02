Что приготовить из хлеба, яиц и авокадо: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

Если вы хотите очень быстро приготовить очень сытное блюдо, идеальным продуктом будет хлеб. Из него можно приготовить тосты, запеканки и просто гренки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных жареных гренок в сырном кляре.

Ингредиенты:

Батон на закваске

Авокадо – 1 шт.

Сыр Моцарелла

Яйца – 2 шт.

Микрогрин – для украшения

Соус унаги – по вкусу

Сметана – 2 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миске взбей яйца со сметаной, добавь соль и перец по вкусу.

2. Нарежьте батон на ломтики.

3. Натрите сыр на мелкую терку. Каждый ломтик батона обмокните сначала в яичную смесь, а затем обваляйте в натертом сыре.

Подавайте с авокадо и овощами и унаги!

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