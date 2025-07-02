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Что приготовить из хлеба, яиц и авокадо: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса
Если вы хотите очень быстро приготовить очень сытное блюдо, идеальным продуктом будет хлеб. Из него можно приготовить тосты, запеканки и просто гренки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных жареных гренок в сырном кляре.
Ингредиенты:
- Батон на закваске
- Авокадо – 1 шт.
- Сыр Моцарелла
- Яйца – 2 шт.
- Микрогрин – для украшения
- Соус унаги – по вкусу
- Сметана – 2 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миске взбей яйца со сметаной, добавь соль и перец по вкусу.
2. Нарежьте батон на ломтики.
3. Натрите сыр на мелкую терку. Каждый ломтик батона обмокните сначала в яичную смесь, а затем обваляйте в натертом сыре.
Подавайте с авокадо и овощами и унаги!
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