Что посадить вместо туй во дворе: названа альтернатива

Вместо туй во дворе можно посадить фотинию Фразера. Это вечнозеленый декоративный кустарник, который быстро густеет, хорошо подходит для живой изгороди и выглядит значительно ярче.

Туи много лет считались почти безоговорочными фаворитами во дворах и садах. Их часто высаживают вдоль заборов, чтобы создать плотную зеленую стену и защитить участок от посторонних взглядов. Однако сегодня все больше садоводов ищут более оригинальные и декоративные растения, информирует Kobieta Interia.

Почему стоит посадить фотинию Фразера в саду

Растение происходит из более теплых регионов Азии, но хорошо приспосабливается и к европейским климатическим условиям. Это хороший вариант для тех, кто хочет посадить возле дома что-то интереснее привычных хвойных.

Одно из главных преимуществ фотинии – универсальность. Она прекрасно подходит для густой живой изгороди, ведь способна создать плотную и аккуратную зеленую стену. Такая живая изгородь может защищать участок от шума с улицы и любопытных взглядов соседей. Фотинию также можно посадить отдельно. В таком случае она станет ярким акцентом на клумбе или у входа во двор.

Самое большое декоративное преимущество фотинии – ее листья. Молодые приросты имеют насыщенный красный или бордовый цвет, а со временем переходят в глубокий зеленый оттенок. Именно этот контраст делает растение особенно эффектным. Оно имеет выразительный вид от весны до поздней осени, а как вечнозеленый куст не теряет привлекательности и зимой.

Когда цветет фотиния

Весной фотиния имеет еще одно декоративное преимущество – цветения. Обычно куст зацветает в мае и июне.

В этот период на концах побегов появляются мелкие белые цветы, собранные в щитковидные соцветия. Они имеют легкий, немного сладковатый аромат. Цветы привлекают в сад полезных насекомых-опылителей, в частности пчел и бабочек.

Как сажать фотинию для живой изгороди

Чтобы получить густую и аккуратную живую изгородь, важно правильно разместить саженцы. Рекомендуемое расстояние между растениями – примерно 60–80 сантиметров. Такой интервал позволяет кустам свободно разрастаться и помогает быстро сформировать плотную зеленую стену. Фотиния растет достаточно быстро: за год может добавлять примерно 20–30 сантиметров.

Лучше всего она развивается на солнечных или полузатененных местах. Чем больше солнца получает куст, тем красивее и насыщеннее будет окраска листьев.

Фотиния любит плодородную, проницаемую и умеренно влажную почву. На тяжелой глинистой земле она растет хуже, поэтому перед посадкой стоит позаботиться о дренаже и качественной почвенной смеси.

Молодые растения желательно защищать от мороза. Для этого можно использовать агроволокно, особенно в первые годы после посадки.

Как ухаживать за фотинией

В первый год после посадки самое важное – регулярный полив, чтобы растение хорошо укоренилось. Для поддержания красивой формы живой изгороди куст стоит обрезать дважды в год. Обрезка стимулирует появление новых молодых приростов, а именно они имеют яркую красную окраску.

Фотиния также хорошо реагирует на подкормку удобрениями для декоративных кустарников. Если обеспечить ей подходящее место, умеренную влажность и регулярную формировку, она быстро станет яркой альтернативой туям во дворе.

