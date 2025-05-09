Что подарить на День матери: простые, оригинальные и трогательные идеи
День матери Украина будет отмечать уже в это воскресенье, 11 мая - праздник приходится на второе воскресенье последнего месяца весны. И вы все еще можете успеть подготовить для мамы хороший и приятный подарок.
Чтобы вам было проще выбрать что-то интересное, OBOZ.UA подготовил специальную шпаргалку. Выбирайте то, что вам будет приятно дарить и то, что точно порадует вашу мамочку.
Самодельные подарки
День матери считается днем, когда важно не дарить что-то ценное, а делиться теплом и любовью с мамой. Для такой цели лучше всего подойдут подарки, сделанные своими руками. Вспомните, что у вас хорошо получается и чем вам нравится заниматься, запаситесь расходными материалами и сделайте, например:
- домашние сладости;
- мыло ручной работы;
- собственноручно собранный букет;
- интересную открытку с теплой подписью;
- фотосессию для мамы;
- валяную игрушку;
- самостоятельно связанный плед;
- вышитую скатерть;
- картину своего авторства;
- альбом с фотографиями и семейными воспоминаниями;
- мини-фильм с поздравлениями от всех членов семьи и семейной хроникой.
Подарки для ухода за собой
Нередко, заботясь о семье, мамы забывают уделить достаточно внимания себе. День матери - идеальный момент для того, чтобы позаботиться об их благополучии, хорошем самочувствии и хорошем настроении. Вспомните, что любит ваша мама - покупать новую одежду или часами делать какие-то приятные бьюти-процедуры. А может ей нужны лучшие условия для отдыха дома. Вот какие подарки могут в этом помочь:
- сертификат на массаж или в спа-салон;
- набор из уютного халата и домашних тапочек;
- подарочная упаковка любимого мыла, шампуня или другого средства для ухода;
- современный бьюти-гаджет, как-то стайлер для волос, массажер для лица или устройство для маникюра;
- сертификат в салон красоты;
- консультация у стилиста;
- шелковая наволочка;
- любимые духи.
Впечатления
Вещи ломаются, теряются и утрачивают актуальность, а впечатления - это то, что остается с нами на всю жизнь. Особенно, если это впечатления, связанные с самыми близкими и родными людьми. Поэтому устроить действительно незабываемый праздник в День матери будет удачным вариантом всегда. Подумайте, что любит ваша мама, и выберите что-то, что ее точно порадует. Но позаботьтесь, чтобы все заботы по организации не легли вдруг на мамины плечи - продумайте все заранее. Для примера, вот несколько хороших идей, что можно организовать:
- семейный пикник;
- соло- или парную с папой поездку для мамы в красивый отель;
- семейную фотосессию;
- конную прогулку;
- поход на концерт;
- домашний мастер-класс по любимому хобби;
- билеты на интересное событие.
Техника для комфорта
Сразу скажем, о таких стереотипно "женских" подарках, как мультиварки или пылесосы речь не идет. Все, что отправляет маму на кухню или помогает ей в уборке или стирке сразу отбрасываем. Подарите самой родной что-то, что действительно упростит ей жизнь. Даже если это будет техника, которую при обычных условиях сложно назвать именно подарком, но которая сделает ежедневный быт легким и приятным. Например:
- кондиционер;
- бойлер;
- увлажнитель воздуха;
- электроодеяло;
- массажер или массажное кресло;
- холодильник для вина;
- кофеварка;
- электрическая зубная щетка или ирригатор;
- повербанк;
- электронная книга;
- новый телефон.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о советах ученого, как правильно выбирать подарки, чтобы никогда не ошибаться.
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