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Что подарить на День матери: простые, оригинальные и трогательные идеи

Юлия Потерянко
Новости. Общество
2 минуты
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Что подарить на День матери: простые, оригинальные и трогательные идеи

День матери Украина будет отмечать уже в это воскресенье, 11 мая - праздник приходится на второе воскресенье последнего месяца весны. И вы все еще можете успеть подготовить для мамы хороший и приятный подарок.

Видео дня

Чтобы вам было проще выбрать что-то интересное, OBOZ.UA подготовил специальную шпаргалку. Выбирайте то, что вам будет приятно дарить и то, что точно порадует вашу мамочку.

Самодельные подарки

День матери считается днем, когда важно не дарить что-то ценное, а делиться теплом и любовью с мамой. Для такой цели лучше всего подойдут подарки, сделанные своими руками. Вспомните, что у вас хорошо получается и чем вам нравится заниматься, запаситесь расходными материалами и сделайте, например:

  • домашние сладости;
  • мыло ручной работы;
  • собственноручно собранный букет;
  • интересную открытку с теплой подписью;
  • фотосессию для мамы;
  • валяную игрушку;
  • самостоятельно связанный плед;
  • вышитую скатерть;
  • картину своего авторства;
  • альбом с фотографиями и семейными воспоминаниями;
  • мини-фильм с поздравлениями от всех членов семьи и семейной хроникой.

Подарки для ухода за собой

Нередко, заботясь о семье, мамы забывают уделить достаточно внимания себе. День матери - идеальный момент для того, чтобы позаботиться об их благополучии, хорошем самочувствии и хорошем настроении. Вспомните, что любит ваша мама - покупать новую одежду или часами делать какие-то приятные бьюти-процедуры. А может ей нужны лучшие условия для отдыха дома. Вот какие подарки могут в этом помочь:

  • сертификат на массаж или в спа-салон;
  • набор из уютного халата и домашних тапочек;
  • подарочная упаковка любимого мыла, шампуня или другого средства для ухода;
  • современный бьюти-гаджет, как-то стайлер для волос, массажер для лица или устройство для маникюра;
  • сертификат в салон красоты;
  • консультация у стилиста;
  • шелковая наволочка;
  • любимые духи.
Что подарить на День матери: простые, оригинальные и трогательные идеи

Впечатления

Вещи ломаются, теряются и утрачивают актуальность, а впечатления - это то, что остается с нами на всю жизнь. Особенно, если это впечатления, связанные с самыми близкими и родными людьми. Поэтому устроить действительно незабываемый праздник в День матери будет удачным вариантом всегда. Подумайте, что любит ваша мама, и выберите что-то, что ее точно порадует. Но позаботьтесь, чтобы все заботы по организации не легли вдруг на мамины плечи - продумайте все заранее. Для примера, вот несколько хороших идей, что можно организовать:

  • семейный пикник;
  • соло- или парную с папой поездку для мамы в красивый отель;
  • семейную фотосессию;
  • конную прогулку;
  • поход на концерт;
  • домашний мастер-класс по любимому хобби;
  • билеты на интересное событие.

Техника для комфорта

Сразу скажем, о таких стереотипно "женских" подарках, как мультиварки или пылесосы речь не идет. Все, что отправляет маму на кухню или помогает ей в уборке или стирке сразу отбрасываем. Подарите самой родной что-то, что действительно упростит ей жизнь. Даже если это будет техника, которую при обычных условиях сложно назвать именно подарком, но которая сделает ежедневный быт легким и приятным. Например:

  • кондиционер;
  • бойлер;
  • увлажнитель воздуха;
  • электроодеяло;
  • массажер или массажное кресло;
  • холодильник для вина;
  • кофеварка;
  • электрическая зубная щетка или ирригатор;
  • повербанк;
  • электронная книга;
  • новый телефон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о советах ученого, как правильно выбирать подарки, чтобы никогда не ошибаться.

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