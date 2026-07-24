Что означает символ евро: раскрыто тайное значение €

Знак евро знаком миллионам людей по всему миру, однако далеко не все знают, какой смысл заложен в его дизайне. Оказывается, этот символ сочетает в себе исторические, культурные и экономические элементы.

Видео дня

Его официально представили в конце 1996 года, и каждая деталь имеет своё символическое значение. Подробностями делится OBOZ.UA.

Евро уже давно входит в число самых известных и влиятельных валют мира. Несмотря на то, что знак легко узнаваем в разных странах, его символическое значение остается малоизвестным для большинства людей.

Как отмечается на официальном сайте Европейского Союза, в настоящее время евро является официальной валютой 21 государства Еврозоны. При этом почти все страны-члены ЕС обязаны перейти на единую валюту после выполнения необходимых критериев, хотя сроки такого перехода могут различаться.

Название евро Европейская комиссия утвердила в 1995 году, а сам графический символ официально представили 12 декабря 1996 года. Его дизайн сочетает в себе греческую букву эпсилон, отсылающую к истокам европейской цивилизации, первую букву слова "Европа" и две горизонтальные линии, символизирующие стабильность общей валюты.

Еще интересные факты о евро

Евро занимает второе место в мире среди резервных валют после доллара США.

По объему наличных денег, находящихся в обращении, евро даже опережает американскую валюту.

В безналичных расчетах евро начали использовать 1 января 1999 года, а банкноты и монеты появились в обращении 1 января 2002 года.

В 2013 году была выпущена первая банкнота нового образца номиналом 5 евро с надписью "ЕВРО" кириллицей, а уже через год появилась аналогичная купюра номиналом 10 евро.

Монеты евро имеют общий дизайн на одной стороне с изображением карты Европы, тогда как другая сторона является уникальной для каждой страны, где она была отчеканена, и содержит национальные символы соответствующего государства.

Напомним, что возможное вступление Украины в ЕС не приведет к автоматическому переходу страны на евро в качестве национальной валюты. То есть отказа от гривны не произойдет. Однако обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ЕС одобрили цифровой евро. Для миллионов людей это станет ещё одним способом быстро рассчитываться онлайн и даже офлайн, причём без процентов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!