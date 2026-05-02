Что обязательно нужно сделать, чтобы сирень цвела каждый год: простое задание

Чтобы сирень цвела каждый год, ее нужно регулярно и правильно обрезать после завершения цветения. Садоводческий эксперт Джо Свифт советует каждый год слегка прореживать куст, убирать слабые, тонкие, поврежденные и лишние побеги, а слишком длинные ветви укорачивать до пары листьев.

Так растение сформирует прочный каркас и лучше зацветет следующей весной. Детали рассказало издание Express.

Когда обрезать сирень

Сирень цветет недолго, обычно всего две-три недели, но за это время наполняет участок сильным ароматом и становится настоящим украшением сада.

Главное правило ухода за сиренью – обрезать ее после цветения. Если сделать это вовремя, куст успеет сформировать новые побеги и заложить основу для цветения в следующем году.

Джо Свифт советует начинать регулярную легкую обрезку тогда, когда сирень дорастет примерно до 1,8 метра. Такая обрезка помогает поддерживать красивую форму куста и не дает ему становиться слишком загущенным.

Важно не откладывать обрезку надолго. Если срезать побеги в неудачное время, можно случайно убрать часть будущих цветочных почек.

Что именно надо обрезать

После цветения сирень нужно немного проредить. Прежде всего стоит убрать слабые, тонкие, непродуктивные побеги, а также ветви, которые трутся друг о друга или растут внутрь куста.

Также надо удалять поросль у основания. Она отнимает силы у растения и может сделать куст неопрятным.

Слишком длинные и тонкие стебли эксперт советует укорачивать до пары листьев. В результате должны остаться более сильные ветви примерно толщиной с карандаш. Именно такой каркас помогает сирени лучше цвести в следующем году.

Что делать со старой или заброшенной сиренью

Если сирень старая, потеряла форму, стала слишком большой, густой или почти перестала цвести, ей может потребоваться сильная обрезка.

В таком случае Джо Свифт советует весной срезать куст почти до основания – оставить примерно 15–20 см от земли. Лучше делать это раньше в сезоне.

После такой обрезки цветения в этом году, вероятнее всего, не будет. Зато растение выпустит много новых побегов. Примерно через год из них нужно выбрать несколько самых сильных и здоровых, чтобы сформировать новый каркас куста, а остальные срезать у земли.

Какие условия любит сирень

Сирень считается достаточно выносливым растением. Она хорошо переносит перепады температур, может расти в разных типах почвы и в целом не слишком прихотлива.

В то же время сирень не очень любит слишком кислые почвы. Если земля на участке именно такая, растение может развиваться хуже и цвести слабее.

Еще одно преимущество сирени – устойчивость к городским условиям. Она достаточно хорошо переносит загрязненный воздух, поэтому подходит не только для загородных садов, но и для участков в черте города.

