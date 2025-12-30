Что обязательно надо сделать на Новый год 2026, чтобы задобрить энергию Огненной Лошади

2026 год по восточному (китайскому) календарю — год Огненной Лошади. Сочетание Лошади (энергия, свобода, движение) и стихии Огня (страсть, смелость, импульсивность) создает очень динамичную картину, которая ожидает нас в Новом году.

В традиционной китайской культуре Огненная Лошадь считается очень мощным знаком, который несет сильные изменения и перевороты — как личные, так и общественные. OBOZ.UA расскажет, что нужно делать перед Новый годом и в саму новогоднюю ночь, чтобы задобрить это животное.

Итак, перед Новым годом надо обязательно:

1. Навести порядок в доме и мыслях. Лошадь любит пространство, порядок и свободу, поэтому лучше избавьтесь от лишнего.

2. Завершить незаконченные дела. Можете начать с мелких задач, это будет символом нового старта без "хвостов".

3. Поблагодарить уходящий год, даже за сложные уроки — Огненная Лошадь ценит зрелость и честность.

В новогоднюю ночь желательно:

1. Одеть что-то яркое или с "огоньком". Красный, оранжевый, золотой, бордо – удачный выбор.

2. Зажечь свечу как символ внутреннего огня, силы и движения вперед.

3. Загадать желание о развитии, а не застое. Вас ждут путешествия, обучение, новые проекты – Конь не любит стоять на месте.

4. Быть в движении и хорошем настроении. Танцы, смех, активность – идеальная энергия для 2026 года.

5. Поставить в доме фигурку лошади или картинку – как напоминание о годе силы, скорости и перемен.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

