Что нужно сделать с персиком в конце лета: плодов будет больше

В конце лета персиковое дерево нельзя оставлять без внимания. Даже после того, как основная часть урожая фруктов уже созрела или собрана, растение продолжает активно готовиться к следующему сезону.

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Именно поэтому в августе и сентябре персику важно обеспечить достаточное количество влаги и питательных веществ, защитить его от болезней и удалить поврежденные побеги. От того, насколько правильно провести этот уход, зависит не только состояние дерева зимой, но и будущий урожай. Как правильно ухаживать за этой культурой перед началом осеннего сезона, рассказало издание VSN.

Полив персика

В августе персиковое дерево особенно чувствительно к недостатку влаги, ведь в этот период плоды продолжают наливаться. Если почва пересыхает, персики могут остаться мелкими, менее сочными и потерять часть своих вкусовых качеств. Кроме того, длительная засуха истощает само дерево.

Поэтому персик нужно поливать достаточно обильно, но следить, чтобы вода не застаивалась у корней. Лучше проводить нечастые, но глубокие поливы, во время которых влага проникает в нижние слои почвы и достигает корневой системы.

После завершения плодоношения, в сентябре, персику понадобится ещё один важный полив – влагозарядный. Он позволяет насытить почву водой перед холодами и создать для дерева необходимый запас на зиму.

Чем подкормить дерево

В конце сезона потребности персика в питательных веществах меняются. Азотные удобрения в этот период уже нежелательны, поскольку они стимулируют активный рост молодых побегов, которые могут не успеть созреть до морозов.

Вместо этого стоит сделать акцент на калии и фосфоре. Эти элементы помогают дереву лучше подготовиться к холодному периоду, способствуют созреванию древесины и укреплению корневой системы. Они также важны для формирования плодовых почек, от которых в следующем году будет зависеть урожай.

В сентябре подкормку можно дополнить органической мульчей – например, перегноем или хорошо перепревшим компостом. Ее раскладывают в приствольном круге, не прижимая непосредственно к стволу.

Как защитить персик от болезней

Во второй половине лета персиковое дерево по-прежнему может страдать от грибковых заболеваний. Среди распространенных проблем – кудрявость листьев и монилиоз. Поэтому не стоит ждать появления значительных повреждений: дерево желательно регулярно осматривать, обращая внимание на листья, побеги и плоды.

При необходимости проводят профилактические или защитные обработки препаратами на основе меди, следуя инструкции конкретного средства. Своевременная защита поможет снизить количество возбудителей болезней и не даст дереву войти в зимний период ослабленным.

Санитарная обрезка

Основную формирующую обрезку персика обычно проводят весной. Однако в конце лета дерево можно избавить от всего лишнего, что мешает ему нормально развиваться.

В первую очередь удаляют сухие, сломанные и явно больные ветки. Также стоит обратить внимание на вертикальные сильнорослые побеги – так называемые "волчки". Они часто не дают полноценного урожая, зато активно потребляют воду и питательные вещества.

В сентябре можно удалить и ветви, которые пересекаются или постоянно трутся друг о друга. Такие побеги легко повреждаются, а через ранки в ткани дерева могут проникать инфекции. В то же время важно не увлекаться обрезкой: в конце сезона персику нужна именно легкая санитарная чистка, а не масштабное формирование кроны.

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